Meilleure période de l'année pour visiter le Vietnam Cherchez-vous une destination incontournable pour votre voyage ?

Que ce soit un voyage pour découvrir une nouvelle culture, pour se ressourcer ou une aventure en plein nature, le Vietnam vous les offre tous. (le Vietnam pourrait répondre à toutes vos demandes)

Rédigé par Stéphanie Nguyen le Lundi 23 Janvier 2023



Ce pays d’Asie du Sud-Est possède des paysages naturels magnifiques, des plages paradisiaques, des villes dynamiques et une culture originale.



Une fois que vous avez décidé de faire votre voyage au Vietnam, vous vous demanderiez ensuite: Quelle est la meilleure période pour visiter le Vietnam ?



La réponse varie par rapport à la ville ou la région où vous avez l’intention d’aller et aussi au type de vacances que vous souhaitez passer.



Il n’est jamais facile pour prendre une bonne décision de voyage dans un pays lointain. Suivez cet article afin de trouver des informations utiles pour la préparation d’un

1. Aperçu du climat au Vietnam



Le climat du Vietnam varie dans tout le pays à différentes période de l’année, il est donc essentiel de prendre connaissance de la météo et du climat de chaque région au Vietnam.



Le Nord du Vietnam : il existe 4 saisons dont printemps, été, automne et hiver. Dans les provinces du Nord comme Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, il fait chaud et humide en raison de la pluie de mai à octobre et il fait plus froid et sec entre le mois de novembre et le mois d’avril. En outre, vers les montagnes de l’extrême Nord du pays, il pourrait faire très froid de décembre à janvier.

Le Centre du Vietnam : Le climat typique de cette région est la mousson tropicale, également connue sous le nom de climat tropical humide. Elle connaît un temps sec et chaud de janvier à août avec des températures allant jusqu'à environ 30 °C ; tandis que les précipitations les plus élevées se produisent souvent en septembre, octobre et novembre.

Le Sud du Vietnam : il n’y a que 2 saisons dans le Sud: sèche et pluvieuse. Il fait chaud et sec de novembre à avril puis devient humide et chaud de mai à octobre. Cette région enregistre les précipitations les plus élevées de juin à août. En raison de sa forme étroite et longue, le Vietnam a trois régions principales: le Nord, le Cenre et le Sud. Chacune connaît différentes caractéristiques saisonnières et (phénomènes) météorologiques. Tandis qu’il neigerait dans les montagnes situées au Nord du pays, il pourrait y avoir du soleil et du vent à la plage dans le Sud.du Vietnam varie dans tout le pays à différentes période de l’année, il est donc essentiel de prendre connaissance de laet du climat de chaque région au Vietnam.

2. Visite par région



2.1. Le Nord du Vietnam et les montagnes du Nord



2.1.1. Les montagnes de l’extrême Nord : Ha Giang, Sapa, Bac Ha, Mu Cang Chai, etc.

Le climat dans les montagnes à l’extrême



Ainsi, le meilleur choix pour votre voyage est de visiter cette région entre octobre et avril, c’est-à-dire pendant la saison sèche malgré le fait qu’il fait froid de décembre à janvier. Il faudra éviter de voyager dans les montagnes pendant la saison pluvieuse pour des raisons de sécurité.



Cette région est une destination idéale pour la randonnée, le camping et l’aventure en plein nature. Les meilleures périodes pour réaliser ces activités sont de la fin de septembre à novembre et de mars à mai.



De fait, le vélo et la randonnée sont pratiqués tout au long de l'année avec pour objectif de profiter de beaux paysages montagnards, mais l’été serait trop chaud et humide pour ces activités au Vietnam.



2.1.2. Le Nord : Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh (Baie Ha Long), Ninh Binh, Cuc Phuong, etc.

Cette région connaît 4 saisons distinctes : printemps, été, automne et hiver, en outre, elle est influencée par le climat tropical.



La meilleure période pour visiter le Nord est au printemps (de mars à avril) et en automne (de septembre à novembre).



Ce n’est pas du tout une bonne idée de visiter le Nord du Vietnam entre mai et début de septembre (en plein été). Cette saison correspond à la saison pluvieuse avec de l’air chaud et humide, ce qui est particulièrement hors de la zone de confort de la plupart des touristes européens.



2.1.3. Caractéristiques climatiques dans le Nord

La topographie du Nord est complexe et variée avec des plaines, des montagnes, des côtes et des plateaux continentaux, mais le climat ici est essentiellement un climat continental, tel qu'affecté par le climat de la Chine continentale.



Le Nord du Vietnam connaît un hiver froid et sec de décembre à février, avec une température variant d’environ 15°C. Les mois les plus froids de l’année sont décembre et janvier où la température maximale est d'environ 20°C.



L’été dure entre mai et septembre avec un temps plutôt chaud et humide. De plus, dans cette région, l’été correspond à la saison pluvieuse où on enregistre les précipitations les plus élevées de l’année. L’exploration de la beauté des villes sous la pluie pourrait être une expérience inoubliable pendant votre séjour dans le Nord du Vietnam. Il faut néanmoins regarder la météo afin d’éviter le typhon.



Meilleure période pour visiter le Nord du Vietnam :



Novembre : environ 26°C, avec 5 heures de soleil, 5 jours de pluie Décembre : environ 22°C, avec 4 heures de soleil, 3 jours de pluie Janvier : environ 20°C, avec 3 heures de soleil, 5 jours de pluie Février : environ 21°C, avec 2 heures de soleil, 7 jours de pluie Mars : environ 23°C, avec 2 heures de soleil, 11 jours de pluie Avril : environ 27°C, avec 3 heures de soleil, 9 jours de pluie

2.2. Le Centre du Vietnam



2.2.1. Hoi An, Da Nang, Hue, Quy Nhon, Da Lat, Nha Trang

En raison de sa localisation, le climat et le temps de cette région sont une combinaison de ceux du Nord et du Sud, qui est un climat tropical semi-humide. La seule différence entre le climat du Cenre et du Sud est qu’il y a plus de pluie dans le Sud.



Les villes comme Hoi An, Hue, et Da Nang se trouvent dans le Centre et connaissent un temps chaud et sec entre janvier et août. Pendant ces mois, la température monte jusqu’à plus de 35°C et la température ressentie est plus élevée, particulièrement à partir de mai. Ce n’est donc pas agréable pour les touristes étrangers. De juin à juillet, la température ne baissera jamais au-dessous de 24°C la nuit. La température continue à baisser à partir de septembre mais les précipitations augmentent jusqu’à octobre et novembre.



Les chutes de pluie augmentent durant les mois d’hiver, avec des pics en octobre et en novembre. Il peut y avoir aussi occasionnellement des typhons avec des vents forts et des averses violentes en hiver, heureusement, il n’y a pas d'inondation pendant cette période.



2.2.2. Caractéristiques climatiques dans le Centre

Meilleure période pour visiter le Centre du Vietnam :



Février : environ 26°C, avec 5 heures de soleil et 6 jours de pluie Mars : environ 27°C, avec 5 heures de soleil et 5 jours de pluie Avril : environ 30°C, avec 6 heures de soleil et 6 jours de pluie Mai : environ 32°C, avec 7 heures de soleil et 7 jours de pluie

2.3. Le Sud du Vietnam



2.3.1. Ho Chi Minh Ville, Delta Mekong, Île Phu Quoc, Con Dao (Île), Phan Thiet, Mui Ne, etc.

Si vous en avez marre du froid en hiver, le



Cette région est située dans le climat de mousson tropical humide, qui est totalement différent du climat du Nord . Il n’y a que 2 saisons : saison sèche (novembre - avril) et pluvieuse (mai - octobre). En effet, la saison sèche dure pendant plus longtemps que celle pluvieuse.



La meilleure période pour le visiter est entre décembre et avril ou début de mai, c’est-à-dire, pendant la saison sèche. Pendant cette période, il fait bon et la température moyenne est de 23-38°C. Ce temps est idéal pour un voyage à la plage ou sur une île. De plus, il pleut rarement voire pas du tout pendant cette saison.



Dans le Sud de ce pays, il fait rarement moins de 20°C et une température élevée est enregistrée tout au long de l’année, que ce soit en saison sèche ou pluvieuse.



2.3.2. Caractéristiques climatiques dans le Sud

Meilleure période pour visiter le Sud du Vietnam :



Décembre : environ 30°C, avec 5 heures de soleil et 7 jours de pluie Janvier : environ 30°C, avec 5 heures de soleil et 3 jours de pluie Février : environ 32°C, avec 6 heures de soleil et 2 jours de pluie Mars : environ 33°C, avec 6 heures de soleil et 3 jours de pluie Avril : environ 34°C, avec 7 heures de soleil et 4 jours de pluie.

3. Visite par mois Voici notre résumé sur les meilleurs sites touristiques à visiter au Vietnam tout au long de l’année :

En espérant que ces informations vous aident à choisir plus facilement vos destinations à la meilleure période de l'année

Contact

info@authentikvietnam.com



