Millésime : désengagement et nouvelles ouvertures

Millésime a pour projet de devenir une marque de référence en matière de mieux vivre et d’expérience authentique. Pour y parvenir, le groupe intensifie son expansion pour atteindre rapidement une taille de2024 verra l’ouverture définitive du Château Léognan (partiellement ouvert en juillet dernier), l’ouverture du Château de Théoule, première Maison Millésime sur la Riviera française, juste en face de Cannes, ainsi que l’ouverture de l’offre hôtelière du village urbain bordelais , le Domaine de Raba.2025 marquera l'ouverture deet d’un espace unique de bien-être et de dégustation au Château de Sacy à Reims, l'ouverture du Château de Chasselas en Bourgogne, l'ouverture d’un nouveau village urbain à Strasbourg : le Château de l’Ile, et enfin l’ouverture en septembre de l’Hôtel Bouctot Vagniez à Amiens, pièce majeure de l’art nouveau.A l’horizon, plusieurs projets sont en préparation au Portugal, en Hongrie et en Italie.L’enseigne se recentre désormais sur des établissements, nécessitant des investissements de 15 à 40 millions d’euros.