Cediv Travel termine l’année en légère baisse de 2%

Oublié la démission de cinq administrateurs, partis chez Selectour, et le départ de plusieurs adhérents ; entériné la réorganisation du réseau, avec une nouvelle gouvernance réduite à cinq administrateurs et la nomination de Stéphane Roussel au poste de directeur général.
Avec l’arrivée de 2026 se sont envolés les soubresauts rencontrés par Cediv Travel durant l’année 2025.
C’est le message qu’a souhaité faire passer Adriana Minchella, la présidente historique du réseau, lors de ses vœux placés « sous le signe de la zénitude ».
Cediv Travel : "Une année intense et formatrice"
Pour l’occasion, il fallait un lieu synonyme de fête. C’est dans le Palacio, l’un des nouveaux bars à la mode de Paris, qu’elle a réuni plusieurs dizaines d’invités, quelques agences mais aussi les partenaires et fournisseurs du réseau.
Et parmi eux, Laurent Abitbol, le président du directoire de Selectour et son équipe, mais aussi Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage et Mumtaz Teker, président de l’APST.
« L’année 2025 a été intense, pas toujours simple, mais formatrice. On en ressort avec un réseau uni, une dynamique retrouvée et des résultats solides » a rappelé Adriana Minchella lors d’un rapide discours, remerciant également les « administrateurs qui ont accompagné le changement et pris des responsabilités difficiles pour tenir le cap, et les délégués régionaux qui ont permis de garder la cohésion au sein du réseau ».
Le volume traité par la Centrale de Réglement Financier en recul de 2%
En aparté pour TourMaG, et avec le directeur général Stephane Roussel, elle a fait le point sur les chiffres et les projets à court terme de Cediv Travel.
L’année 2025 ne se termine « pas si mal », avec un volume traité par la Centrale de Règlement Financier de 61 millions d’euros, en recul de 2%. « Il ne reflète qu’une partie de l’activité. Le volume d’affaires global est quatre à cinq fois supérieur », rappelle Stéphane Roussel.
Le départ d’une trentaine d’adhérents a été compensé par l’arrivée d’une vingtaine de nouvelles entreprises - dont plusieurs ex-Univairmer -, de telle sorte que Cediv Travel réunissait 145 entités juridiques fin 2025, pour 190 points de vente.
Grossir d'une vingtaine de points de vente
« Plus que le nombre d’agences, c’est le volume d’affaires qui compte » ajoute Adriana Minchella, qui se réjouit d’avoir accueilli de nouveaux « adhérents généralement indépendants et venus spontanément ».
Pour autant, Cediv Travel s’est fixé pour objectif de consolider le réseau dans les prochains mois, avec l’ambition de grossir d’une vingtaine de points de vente , entre les adhérents qui ouvrent de nouvelles boutiques et les agences qui pourraient rejoindre le réseau.
Parmi les autres chantiers à court terme, Cediv Travel souhaite consolider les bonnes pratiques - notamment l’utilisation des outils - et annonce la mise en place de nouveaux services, dont un accompagnement et des conditions d’adhésion privilégiées pour les jeunes créateurs.
Présidence, une réponse en septembre ?
Reste le délicat sujet de la succession évoqué depuis plusieurs mois et sur lequel la présidente demeure évasive, rappelant qu’elle souhaite passer le flambeau dans les meilleures conditions, afin que Cediv Travel garde son âme et que les adhérents soient rassurés.
Une chose est certaine : elle sera toujours présidente lors de la prochaine convention qui se déroulera sur le Club Med 2, du 16 au 19 juin. Les inscriptions sont ouvertes à compter de ce jour.
Il faudra sans doute attendre le renouvellement d'une partie du conseil d’administration, en septembre prochain, pour en savoir davantage.
Avec les nouveaux statuts, deux des cinq administrateurs (Adriana Minchella, Philippe Bertholet, Pierre Doucet, Flora Lambert et Gwénola Monnier) doivent remettre leur mandat en jeu. Ils auront la possibilité de se représenter.
A charge pour le futur conseil de désigner un président ou une présidente. Reste à savoir quelles seront alors les intentions d’Adriana Minchella…
