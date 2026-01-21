Cediv Travel termine l’année en légère baisse de 2%

Pour l’occasion, il fallait un lieu synonyme de fête. C’est dans le Palacio, l’un des nouveaux bars à la mode de Paris, qu’elle a réuni plusieurs dizaines d’invités, quelques agences mais aussi les partenaires et fournisseurs du réseau.



Et parmi eux, Laurent Abitbol, le président du directoire de Selectour et son équipe, mais aussi Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage et Mumtaz Teker, président de l’APST.



« L’année 2025 a été intense, pas toujours simple, mais formatrice. On en ressort avec un réseau uni, une dynamique retrouvée et des résultats solides » a rappelé Adriana Minchella lors d’un rapide discours, remerciant également les « administrateurs qui ont accompagné le changement et pris des responsabilités difficiles pour tenir le cap, et les délégués régionaux qui ont permis de garder la cohésion au sein du réseau ».