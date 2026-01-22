TourCom confirme ses ambitions européennes

En 2025, TourCom a continué d’enrichir son offre. La création de TourCom Prod permet d’accompagner les agences dans la conception de voyages sur-mesure à forte valeur ajoutée, tandis que TourCom Sport répond aux attentes des entreprises et des clients BtoB autour des déplacements liés à des évènements sportifs.



Une stratégie qui s’avère pertinente si l’on se réfère aux performances commerciales 2025. Qu’il s’agisse du voyages d’affaires ou du voyages de loisirs, la moyenne par dossier est « l’une des plus élevées du marché et témoigne de la qualité de la clientèle . »



« Les clients des agences de voyages ont de l’argent , a souligné à ce propos Richard Vainopoulos. Le panier moyen augmente régulièrement ».



2025 a également marqué une étape clé dans la transformation technologique de TourCom avec l’intégration de la norme NDC, désormais incontournable dans la distribution aérienne.



TourCom s’est également doté de nouvelles solutions de paiement, en exclusivité avec Adyen et le groupement bancaire VISA : paiements digitaux sécurisés, solutions génératrices de rémunération pour les agences et cartes de paiements dédiées aux salariés d’entreprises pour la gestion de leurs frais de déplacement.



Selon Richard Vainopoulos, cela « confère au GIE une position unique sur le marché, TourCom étant le seul groupement certifié IATA permettant de négocier directement avec les transporteurs ».