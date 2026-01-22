TourCom confirme ses ambitions européennes

Richard Vainopoulos : "Aujourd’hui, nous sommes, en nombre de points de vente, le deuxième réseau français d’agents de voyages" - Photo : PB
Après un long temps de silence, Richard Vainopoulos, président du réseau d’agences de voyage TourCom a tenu, jeudi 22 janvier 2026 à Paris, une conférence de presse pour donner des nouvelles de son réseau.
Un réseau qui, décrit en pleine forme, affiche ses ambitions européennes et accélère sa transformation technologique.
« Aujourd’hui, nous sommes, en nombre de points de vente, le deuxième réseau français d’agents de voyages, derrière l’ensemble Selectour/Marietton/Havas, a assuré Richard Vainopoulos, mais en Europe, nous sommes le premier ».
En 2024, ce réseau fédérait 1 190 agences dont 920 en France. Comme chaque année, quelques dizaines agences sont parties (conséquence en France notamment de la liquidation judiciaire d'Univairmer) et d’autres sont arrivées (60 en Europe, 19 en France).
TourCom : 1 180 points de vente dont plus de 850 en France
Créé en 1990, le réseau TourCom s’appuie aujourd’hui sur 1 180 points de vente dont plus de 850 en France, et il renforce sa présence en Belgique et au Luxembourg, avec plus de 330 agences.
Outre les compagnies aériennes et les autocaristes, il travaille avec 47 tour-opérateurs et 90 DMC (dont une dizaine en France).
En mai dernier, l’entrée de RTK au capital du GIE (à hauteur de 34 %) est venue consolider l’ancrage européen voulu par TourCom.
Cette implantation élargie lui permettra de diversifier ses relais de croissance, notamment sur les segments du voyage sur-mesure et des DMC, à fort potentiel de développement.
Avec RTK, TourCom s’inscrit désormais dans un ensemble représentant 9 milliards d’euros, dont 3 milliards générés par TourCom seul, avec une part significative réalisée sur le segment business.
En 2026, Richard Vainopoulos compte bien continuer à récolter les fruits de cette stratégie, en renforçant encore l’implantation européenne de TourCom via RTK.
Transformation technologique
En 2025, TourCom a continué d’enrichir son offre. La création de TourCom Prod permet d’accompagner les agences dans la conception de voyages sur-mesure à forte valeur ajoutée, tandis que TourCom Sport répond aux attentes des entreprises et des clients BtoB autour des déplacements liés à des évènements sportifs.
Une stratégie qui s’avère pertinente si l’on se réfère aux performances commerciales 2025. Qu’il s’agisse du voyages d’affaires ou du voyages de loisirs, la moyenne par dossier est « l’une des plus élevées du marché et témoigne de la qualité de la clientèle. »
« Les clients des agences de voyages ont de l’argent, a souligné à ce propos Richard Vainopoulos. Le panier moyen augmente régulièrement ».
2025 a également marqué une étape clé dans la transformation technologique de TourCom avec l’intégration de la norme NDC, désormais incontournable dans la distribution aérienne.
TourCom s’est également doté de nouvelles solutions de paiement, en exclusivité avec Adyen et le groupement bancaire VISA : paiements digitaux sécurisés, solutions génératrices de rémunération pour les agences et cartes de paiements dédiées aux salariés d’entreprises pour la gestion de leurs frais de déplacement.
Selon Richard Vainopoulos, cela « confère au GIE une position unique sur le marché, TourCom étant le seul groupement certifié IATA permettant de négocier directement avec les transporteurs ».
Bientôt une solution de paiement différé
Le renforcement technologique du réseau s’est également concrétisé par le lancement d’une plateforme NDC développée avec Métis, un outil conçu pour répondre aux besoins quotidiens des agences et faciliter l’acces aux contenus NDC.
Enfin, Tourfinance, agent d’établissement de paiement de TourCom, est la seule centrale de paiement agréée par l’ACPR et également la seule à être immatriculée à l’ORIAS.
« Grâce à ce cadre sécurisé, nos agences n’ont pas subi les conséquences des dépôts de bilan de Thomas Cook ou de FTI, ce qui illustre la solidité de notre modèle financier » , a ajouté Richard Vainopoulos, avant d’insister : « nous sommes vraiment un réseau de services ».
Par ailleurs, va être lancé en février 2026 une solution de paiement en différé, en partenariat avec Adyen et Visa, ce qui viendra confirmer « le rôle précurseur de TourCom dans ce domaine ».
Unique sur le marché, cette solution de paiement différé sera la seule carte certifiée IATA. Utilisable dans le monde entier, elle s’inscrira « dans un positionnement exclusif associant sécurité, flexibilité, et maîtrise des flux financiers ».
Depuis janvier, TourCom Affaires met aussi à la disposition de ses adhérents des outils technologiques permettant de suivre notamment la progression des volumes d’affaires avec les fournisseurs.
Dans l’avenir, le réseau compte continuer à déployer ses services auprès des agences adhérentes (accompagnement juridique, audits comptables annuels, formations gratuites, etc.).
