Ze-camping veut encore accélérer en France et en Europe 🔑

Mis à part l'année du COVID , nous sommes en progression constante depuis 10 ans et nous le serons à nouveau cette année.A horizon 3 ans, nous nous développerons sur les 3 axes existants :- Tripler la pose de locatif en propre.- Développer notre production en France et en Espagne, tout en restant dans nos valeurs de qualité et satisfaction client.- Continuer de convaincre tous les distributeurs en recherche d'un stock disponible toute la saison, et accroître la multidiffusion européenne déjà très bien amorcée.Le camping est riche et multiple, entre pur camping nature et confortable hôtellerie de plein air, il y a une adresse pour chacun !Chaque distributeur doit avoir une belle offre FRANCE, nous sommes à leur service pour la créer, la renforcer ou la diversifier.