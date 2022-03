Elections présidentielles : Ze-camping assouplit ses conditions de réservations

Les vacances de Printemps arrivent à grand pas mais ce sont les élections présidentielles qui occupent tous les esprits. Elles auront lieu cette année les dimanches 10 et 24 avril 2022, durant les vacances scolaires.



Les Français ayant été privés de déplacement au moment des vacances de Pâques pendant 2 ans à cause des restrictions liées au Covid-19, peut-on imaginer que les élections auront-elles un réel impact sur leur décision de partir ?



Les vacances de Printemps étant traditionnellement vendues en majorité en 7 nuits, du samedi au samedi, Ze-camping prend les devants pour ôter toute hésitation aux vacanciers et faciliter leur geste citoyen en assouplissant les règles initiales des dates de séjours correspondantes aux 2 tours des présidentielles : il sera possible de réserver son séjour en 7 jours / 6 nuits, soit du dimanche au samedi ou en 6 jours / 5 nuits, du lundi au samedi, sur une large sélection de campings pour allier vote électoral et départ en vacances sans perte sur la réservation.