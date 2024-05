Korean Air inaugure une nouvelle ligne entre Séoul et Macao Mise à jour le 02/05/24

Korean Air est une compagnie aérienne coréenne desservant plus de 130 destinations. Retrouvez dans cette section toutes les dernière actualité du groupe et soyez informé en permanence par les équipes TourMaG.

Rédigé par Manon Morelli le Jeudi 2 Mai 2024





Sommaire



La dernière actualité Korean Air



Les actualités

La dernière actualité Korean Air Korean Air inaugure une nouvelle ligne entre Séoul et Macao - 02/05/24



Le 29 avril 2024, Korean Air a annoncé le lancement d'un nouveau vol quotidien reliant Séoul Incheon à Macao à partir du 1er juillet.



Cette liaison renforce l'offre de la compagnie aérienne vers la région autonome de Macao avec un vol d'environ 3 heures et 40 minutes.



En plus de la liaison vers Macao, la compagnie aérienne a récemment repris des vols vers d'autres destinations chinoises telles que Zhangjiajie et Zhengzhou.



Horaire du vol quotidien Seoul Incheon – Macao :



Seoul Incheon (ICN) à Macau (MFM) – KE169 - Départ 21h15 ; Arrivée 23h55 Macau (MFM) à Seoul Incheon (ICN) – KE170 - Départ 01h10 ; Arrivée 6h00

Les vols aller et retour Macao offrent une connexion directe le même jour de/vers Paris.



Pour rappel, la compagnie opère quotidiennement des vols entre la France et la Corée du Sud.



Départ de Paris (KE902) à 21h00 – Arrivée à Séoul (ICN) à 15h55 (J+1) Départ de Séoul (KE901) à 11h30 – Arrivée à Paris (CDG) à 18h30 (J+1)

Korean Air partage également un vol quotidien avec son partenaire Skyteam Air France.



Départ de Paris (KE5902) à 13h25 – Arrivée à Séoul (ICN) à 08h40 (J+1) Départ de Séoul (KE5901) à 10h50 – Arrivée à Paris (CDG) à 18h00 (J+1)

Tous les vols sont opérés du Terminal 2 dédié aux partenaires Skyteam à CDG et à ICN et offrent de multiples correspondances avec les vols France-Europe Air France. Le 29 avril 2024, Korean Air a annoncé leCette liaison renforce l'offre de la compagnie aérienne vers la région autonome de Macao avec unEn plus de la liaison vers Macao, la compagnie aérienne a récemment repris des vols vers d'autres destinations chinoises telles queLes vols aller et retour Macao offrent une connexion directe le même jour de/vers Paris.Pour rappel,Korean Air partage également unTous les vols sont opérés du Terminal 2 dédié aux partenaires Skyteam à CDG et à ICN et offrent de multiples correspondances avec les vols France-Europe Air France.

Les actualités De nouvelles actualités seront bientôt disponibles.

Lu 188 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Air France : vers une grève pendant les JO 2024 ? Annulations vols : du nouveau au niveau des remboursements