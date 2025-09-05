Lucas Museum of Narrative Art, une nouvelle destination culturelle à Los Angeles

Le Lucas Museum of Narrative Art se distinguera par sa collection de près de 40 000 œuvres couvrant la peinture classique, la bande dessinée, la pop culture, le cinéma et les arts numériques.



Parmi elles figureront des planches originales de Flash Gordon ou Peanuts, des pages de Black Panther, ainsi que des objets emblématiques de Star Wars et Indiana Jones.



Côté peinture, le musée présentera des œuvres de Norman Rockwell, Frida Kahlo, Jacob Lawrence ou Kara Walker, mêlant art académique et culture populaire dans une démarche inclusive et accessible.



Le projet mise sur plusieurs axes innovants : une architecture futuriste intégrée à un paysage narratif, un engagement écologique fort avec des végétaux locaux et une conception durable, et une accessibilité élargie grâce à des jardins ouverts gratuitement.



Selon Mia Lehrer, " nous créons un lieu où les visiteurs ne viennent pas seulement voir de l’art, mais aussi ressentir un paysage, une histoire, une émotion ".