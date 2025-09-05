Lucas Museum of Narrative Art, une nouvelle destination culturelle à Los Angeles

Los Angeles se prépare à accueillir en 2026 l’un de ses projets culturels les plus ambitieux, le Lucas Museum of Narrative Art.
Initié par George Lucas et Mellody Hobson, ce musée promet de redéfinir la scène artistique de la ville en mariant architecture futuriste, engagement écologique et collection exceptionnelle dédiée à la narration visuelle.
Situé à Exposition Park, le musée s’élèvera sur un ancien parking asphalté et couvrira plus de 27 000 m² répartis sur cinq niveaux.
Conçu par l’architecte Ma Yansong (MAD Architects), l’édifice adoptera une forme semblable à un vaisseau spatial planant au-dessus du sol, intégrant harmonieusement jardins et espaces naturels.
La paysagiste Mia Lehrer (Studio-MLA) a imaginé un « paysage vivant » composé de prairies, sentiers, belvédères et canyons miniatures, qui sera accessible au public toute l’année, même sans billet. Près de 200 arbres ont été plantés et une toiture végétalisée participe à l’approche écologique du projet.
Lucas Museum of Narrative Art : quand la pop culture rencontre l’art classique
Le Lucas Museum of Narrative Art se distinguera par sa collection de près de 40 000 œuvres couvrant la peinture classique, la bande dessinée, la pop culture, le cinéma et les arts numériques.
Parmi elles figureront des planches originales de Flash Gordon ou Peanuts, des pages de Black Panther, ainsi que des objets emblématiques de Star Wars et Indiana Jones.
Côté peinture, le musée présentera des œuvres de Norman Rockwell, Frida Kahlo, Jacob Lawrence ou Kara Walker, mêlant art académique et culture populaire dans une démarche inclusive et accessible.
Le projet mise sur plusieurs axes innovants : une architecture futuriste intégrée à un paysage narratif, un engagement écologique fort avec des végétaux locaux et une conception durable, et une accessibilité élargie grâce à des jardins ouverts gratuitement.
Selon Mia Lehrer, "nous créons un lieu où les visiteurs ne viennent pas seulement voir de l’art, mais aussi ressentir un paysage, une histoire, une émotion".
