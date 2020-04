Coronavirus : Aer Lingus propose un voucher valable 5 ans

Afin permettre à ses passagers de reporter leur voyage à des dates ultérieures, Aer Lingus a mis en place un système de voucher. Celui-ci, d’une valeur égale au prix total du voyage acheté, toutes taxes et options comprises plus un bonus de 10% a une validité de 5 ans à compter de sa date d’émission.Il sera valable pour tous les départs prévus jusqu’au 31 mai 2020. Les voyageurs concernés et intéressés à obtenir ce voucher doivent en faire la demande via un formulaire en ligne. Les passagers qui ne souhaitant pas bénéficier de ce voucher peuvent aussi choisir de reporter leur voyage, sans frais de modification, à des dates ultérieures en utilisant l’interface de gestion de réservation en ligne.