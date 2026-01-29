Camille Buri rejoint Austral Lagons et Jetset

Austral Lagons et Jetset annoncent l’arrivée de Camille Buri au poste de commerciale pour la région Grand Est et le Luxembourg.
Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement des deux marques, qui entendent renforcer leur proximité avec les agences de voyages sur ce territoire.
Camille Buri aura la charge d’un secteur couvrant le Luxembourg ainsi que plusieurs départements de Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90), d’Alsace (67, 68), de Lorraine (54, 55, 57, 88) et de Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52).
Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement des deux marques, qui entendent renforcer leur proximité avec les agences de voyages sur ce territoire.
Camille Buri aura la charge d’un secteur couvrant le Luxembourg ainsi que plusieurs départements de Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90), d’Alsace (67, 68), de Lorraine (54, 55, 57, 88) et de Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52).
Un nouveau relais commercial
Autres articles
-
Austral Lagons vise la barre des 100 M€ de CA pour 2026
-
Le Monde à la Carte (Austral Lagons) récupère aussi Jetset et Asie Infiny
-
Austral Lagons récupère les marques Australie Tours et Alma Latina [ABO]
-
Austral Lagons accueille Gregory Taccard
-
Austral Lagons : Dorian Albanese rejoint l'équipe commerciale
Professionnelle du tourisme, Camille Buri dispose d’une expérience d’environ quinze ans en agence de voyages.
Elle a exercé notamment en tant que conseillère voyages et chef de comptoir, en particulier au sein du réseau E.Leclerc Voyages.
Dans ses nouvelles fonctions, elle représentera les marques Austral Lagons, Jetset, Australie Tours et Alma Latina auprès des partenaires de la région.
Pour les agences souhaitant la contacter, Camille Buri est joignable par email à l’adresse c.buri@australlagons.com
Elle a exercé notamment en tant que conseillère voyages et chef de comptoir, en particulier au sein du réseau E.Leclerc Voyages.
Dans ses nouvelles fonctions, elle représentera les marques Austral Lagons, Jetset, Australie Tours et Alma Latina auprès des partenaires de la région.
Pour les agences souhaitant la contacter, Camille Buri est joignable par email à l’adresse c.buri@australlagons.com
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille