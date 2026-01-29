TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Camille Buri rejoint Austral Lagons et Jetset

Un nouveau renfort commercial dans le Grand Est


Austral Lagons et Jetset annoncent l’arrivée de Camille Buri au poste de commerciale pour la région Grand Est et le Luxembourg. Forte d’une expérience de quinze ans en agence de voyages, elle aura pour mission de renforcer la présence des marques auprès des agences de son secteur.


Rédigé par le Vendredi 30 Janvier 2026

Camille Buri rejoint Austral Lagons et Jetset - Photo : Austral Lagons
Camille Buri rejoint Austral Lagons et Jetset - Photo : Austral Lagons
Aer Lingus
Austral Lagons et Jetset annoncent l’arrivée de Camille Buri au poste de commerciale pour la région Grand Est et le Luxembourg.

Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement des deux marques, qui entendent renforcer leur proximité avec les agences de voyages sur ce territoire.

Camille Buri aura la charge d’un secteur couvrant le Luxembourg ainsi que plusieurs départements de Bourgogne-Franche-Comté (21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90), d’Alsace (67, 68), de Lorraine (54, 55, 57, 88) et de Champagne-Ardenne (08, 10, 51, 52).

Un nouveau relais commercial

Autres articles
Professionnelle du tourisme, Camille Buri dispose d’une expérience d’environ quinze ans en agence de voyages.

Elle a exercé notamment en tant que conseillère voyages et chef de comptoir, en particulier au sein du réseau E.Leclerc Voyages.

Dans ses nouvelles fonctions, elle représentera les marques Austral Lagons, Jetset, Australie Tours et Alma Latina auprès des partenaires de la région.

Pour les agences souhaitant la contacter, Camille Buri est joignable par email à l’adresse c.buri@australlagons.com


Lu 226 fois

Tags : austral lagons, jetset
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

Hinaupoko Devèze retrouve la Polynésie à bord d’Air Tahiti Nui

Celebrity River Cruises veut ouvrir plus de 160 départs en Europe en 2028

Camille Buri rejoint Austral Lagons et Jetset

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PASSEPORT EVASION - Commercial(e) Tourisme spécialisé(e) voyages de Groupes « Sur-Mesure » - Indépendant, freelance - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Evaneos structure une offre dédiée aux familles

Evaneos structure une offre dédiée aux familles
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars

Tourisme Etats-Unis : les nouvelles exigences sur les réseaux sociaux pourraient coûter 15 milliards de dollars
Production

Production

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"
AirMaG

AirMaG

Hinaupoko Devèze retrouve la Polynésie à bord d’Air Tahiti Nui

Hinaupoko Devèze retrouve la Polynésie à bord d’Air Tahiti Nui
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération

L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity River Cruises veut ouvrir plus de 160 départs en Europe en 2028

Celebrity River Cruises veut ouvrir plus de 160 départs en Europe en 2028
TravelJobs

Emploi & Formation

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias