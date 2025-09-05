Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid

Le Royaume-Uni a frôlé ses niveaux touristiques d’avant-Covid avec 42,6 millions de visiteurs internationaux - Depositpgotos @Kagenmi
Selon les dernières estimations issues de l’International Passenger Survey (IPS) publiées le 26 août 2025 par l’Office for National Statistics (ONS) et retraitées par VisitBritain, le Royaume-Uni a accueilli 42,6 millions de visiteurs internationaux en 2024, générant 32,5 milliards de livres sterling de recettes et 293 millions de nuitées.
Des chiffres en légère hausse par rapport à 2023 (+6 % de fréquentation) et proches de ceux de 2019 (-1 %), malgré un contexte encore marqué par des ajustements méthodologiques de l’ONS.
Le podium des marchés émetteurs est occupé par les États-Unis, la France et l’Allemagne. Les États-Unis se distinguent aussi comme premier marché en valeur, avec un montant record de 7,26 milliards de livres dépensés, suivis par les pays du Golfe (GCC), l’Allemagne, la France et l’Australie.
Certains marchés lointains enregistrent des performances spectaculaires, la Nouvelle-Zélande et l’Arabie saoudite affichent toutes deux une hausse de 56 % des arrivées par rapport à 2019.
En revanche, la reprise reste timide depuis l’Asie du Nord-Est, la Chine, malgré une progression de 26 % par rapport à 2023, reste encore 48 % en dessous de ses niveaux pré-pandémiques.
Loisirs en tête, reprise modérée du voyage d’affaires au Royaume-Uni
En 2024, les voyages pour motif de loisirs représentent 41 % des arrivées (15,9 millions), suivis des visites à des proches (34 %, un record à 13,3 millions) et des déplacements professionnels (17 %, à 6,8 millions).
Si le segment affaires reste en retrait de 22 % par rapport à 2019, il progresse de 5 % sur un an, avec des dépenses en hausse (+12 %).
Le budget moyen par séjour s’élève à £763, pour une durée moyenne de 6,9 nuits.
En nominal, la dépense par visiteur dépasse ainsi les niveaux de 2019, mais reste inférieure en termes réels une fois l’inflation prise en compte.
Prudence sur l’interprétation des données
Les visiteurs européens représentent toujours le socle principal du tourisme britannique avec 25,9 millions d’arrivées en 2024.
Mais c’est l’Amérique du Nord qui connaît la croissance la plus spectaculaire avec 6,5 millions de visiteurs, soit +22 % par rapport à 2019, pour un record de 8,15 milliards de livres dépensés (+66 %).
L’ONS précise que les chiffres 2024 sont considérés comme des « statistiques officielles en développement ». Certaines baisses observées, notamment depuis l’Europe continentale et dans le segment affaires, pourraient être liées à des changements méthodologiques dans la collecte, en particulier sur l’axe transmanche Dover-Calais.
Publié par Amelia Brille
