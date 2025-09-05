Royaume-Uni : le tourisme international flirte avec le niveau pré-Covid

42,6 millions de visiteurs en 2024

En 2024, le Royaume-Uni a frôlé ses niveaux touristiques d’avant-Covid avec 42,6 millions de visiteurs internationaux et 32,5 milliards de livres sterling de recettes. Portée par la vigueur du marché nord-américain et la stabilité des flux européens, la destination enregistre une hausse globale de fréquentation.



