TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien ouvre un bureau en Europe sous la direction de Lee Ballard


Creative Travel renforce sa présence en Europe avec l’ouverture d’un nouveau bureau au Royaume-Uni, dirigé par Lee Ballard. L’objectif du DMC indien est de se rapprocher de ses partenaires européens et de développer ses activités de voyages sur-mesure et de luxe dans la région.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

Creative Travel renforce sa présence en Europe avec l’ouverture d’un nouveau bureau au Royaume-Uni - Depositphotos @ vchalup2
Creative Travel renforce sa présence en Europe avec l’ouverture d’un nouveau bureau au Royaume-Uni - Depositphotos @ vchalup2
DITEX
Creative Travel, l’un des plus anciens DMC familiaux d’Asie du Sud, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau dédié au Royaume-Uni et à l’Europe.

Fondée en 1977, l’entreprise, se spécialise dans la création de voyages immersifs et est membre de plusieurs réseaux de luxe tels que Virtuoso et Serandipians.

Le bureau européen sera dirigé par Lee Ballard, Vice-président – UK & Europe, un professionnel expérimenté du tourisme de luxe et expérientiel.

Basé au Royaume-Uni, il aura pour mission de développer les relations avec les partenaires, renforcer les partenariats stratégiques et faciliter l’accès des agences et tour-opérateurs européens aux services de Creative Travel.

"Nous avons toujours voulu être proches de nos partenaires", a déclaré Rohit Kohli, co-directeur général de Creative Travel. "Avec ce nouveau bureau, nous souhaitons offrir un soutien plus personnalisé et approfondir nos relations sur ces marchés clés.."

Creative Travel développe sa présence européenne

Autres articles
Pour sa part, Lee Ballard a souligné son enthousiasme, "Je suis ravi de rejoindre (ou de retrouver) la famille Creative Travel à un moment aussi dynamique.

Nous avons un potentiel important pour promouvoir l’Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, le Tibet et les Maldives comme destinations de choix pour le tourisme de loisirs, de luxe et incentive."

Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement international de Creative Travel et vise à rapprocher l’entreprise de ses partenaires européens, tout en mettant en avant son expertise dans les voyages sur mesure.


Lu 245 fois

Tags : creative travel, royaume uni, tour operateur
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande
Capable de gérer des dernières minutes et des départs jusqu’en octobre, l’Irlande est un peu à la...
IFTM
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Bretzel Travel : Et l’Allemagne dans tout ça ? La nouvelle agence d’experts du tourisme

Bretzel Travel : Et l’Allemagne dans tout ça ? La nouvelle agence d’experts du tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Aviareps : Isabelle Gilquin responsable du pôle tourisme

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver !

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
AirMaG

AirMaG

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]

Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]
Distribution

Distribution

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
HotelMaG

Hébergement

IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde

IHG Hotels &amp; Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde
La Travel Tech

La Travel Tech

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées

Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées
Partez en France

Partez en France

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi GO : Club Med lance un tour de France

Emploi GO : Club Med lance un tour de France
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias