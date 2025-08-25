Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Pour sa part, Lee Ballard a souligné son enthousiasme, "Je suis ravi de rejoindre (ou de retrouver) la famille Creative Travel à un moment aussi dynamique.



Nous avons un potentiel important pour promouvoir l’Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, le Tibet et les Maldives comme destinations de choix pour le tourisme de loisirs, de luxe et incentive. "



Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement international de Creative Travel et vise à rapprocher l’entreprise de ses partenaires européens, tout en mettant en avant son expertise dans les voyages sur mesure.

