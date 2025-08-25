Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Creative Travel renforce sa présence en Europe avec l’ouverture d’un nouveau bureau au Royaume-Uni - Depositphotos @ vchalup2
Creative Travel, l’un des plus anciens DMC familiaux d’Asie du Sud, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau dédié au Royaume-Uni et à l’Europe.
Fondée en 1977, l’entreprise, se spécialise dans la création de voyages immersifs et est membre de plusieurs réseaux de luxe tels que Virtuoso et Serandipians.
Le bureau européen sera dirigé par Lee Ballard, Vice-président – UK & Europe, un professionnel expérimenté du tourisme de luxe et expérientiel.
Basé au Royaume-Uni, il aura pour mission de développer les relations avec les partenaires, renforcer les partenariats stratégiques et faciliter l’accès des agences et tour-opérateurs européens aux services de Creative Travel.
"Nous avons toujours voulu être proches de nos partenaires", a déclaré Rohit Kohli, co-directeur général de Creative Travel. "Avec ce nouveau bureau, nous souhaitons offrir un soutien plus personnalisé et approfondir nos relations sur ces marchés clés.."
Creative Travel développe sa présence européenne
Pour sa part, Lee Ballard a souligné son enthousiasme, "Je suis ravi de rejoindre (ou de retrouver) la famille Creative Travel à un moment aussi dynamique.
Nous avons un potentiel important pour promouvoir l’Inde, le Népal, le Bhoutan, le Sri Lanka, le Tibet et les Maldives comme destinations de choix pour le tourisme de loisirs, de luxe et incentive."
Cette ouverture s’inscrit dans la stratégie de développement international de Creative Travel et vise à rapprocher l’entreprise de ses partenaires européens, tout en mettant en avant son expertise dans les voyages sur mesure.
Publié par Amelia Brille
