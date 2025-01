États-Unis : Brand USA présente les meilleures destinations pour le ski

Le Vermont, avec ses 25 stations, est un haut lieu du ski dans le Nord-Est. Killington, Stowe et Sugarbush sont accessibles depuis Boston ou New York via des vols ou des liaisons ferroviaires Amtrak. Outre les pistes, le Vermont se distingue par ses attraits culturels, tels que le Trapp Family Lodge et les paysages typiques de la Nouvelle-Angleterre.



Le New Hampshire et le Maine enrichissent l’offre avec des stations comme Bretton Woods, Saddleback et Sugarloaf. Cette dernière, située à l’est des Rocheuses, permet même de skier au-dessus de la limite des arbres, offrant des panoramas exceptionnels. Les visiteurs peuvent également découvrir des traditions locales, comme la fabrication de sirop d’érable ou la pêche sur étang gelé.



L’État de New York, avec plus de 50 domaines skiables, complète l’offre de la région. Whiteface Mountain, près de Lake Placid, se distingue par son terrain technique et son histoire olympique. Hunter Mountain et Belleayre Mountain, à quelques heures de New York, sont particulièrement prisées des familles et des débutants.