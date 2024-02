Deeplayer AI, l'IA qui veut conquérir le monde du voyage ! 🔑

Après le déploiement à Val d'Isère, l'ingénieur en intelligence artificielle veut accélérer et vite.



Il prévoit une levée de fonds de l'ordre d'un million d'euros pour recruter des développeurs afin, pourquoi pas, d'intégrer les assistants à des chaînes WhatsApp ou Messenger, de destinations ou de marques du tourisme, pour être au plus près des usagers.



D'ici 2025, le dirigeant de Deeplayer AI aimerait avoir pénétré 25% des stations balnéaires et de montagne. Une ambition élevée, confortée par l'intérêt croissant autour de la solution.



D'ici l'année prochaine, Anis Ayari va continuer son travail de démocratisation et d'acculturation autour de l'intelligence artificielle. Une révolution qui ne doit pas mener les humains à leur perte.



" A la base, je voulais expliquer mon travail, je fais pour cela des vidéos autour des sujets d'actualité, des expériences autour de l'IA, et des enquêtes comme celle sur les chatbots d'amitié.



Je suis horrifié par les discussions et les sujets autour de l'IA. J'ai l'impression que de nombreuses personnes vivent dans un film et veulent avoir leur Terminator. L'IA ne va pas détruire l'humanité, c'est n'importe quoi ! J'aimerais faire un parallèle : c'est un peu comme de dire que nous allons tous devenir des gangsters, parce que nous jouons à GTA, " répond en forme d'ellipse aux oiseaux de mauvais augure, l'entrepreneur.



Pour lui, nous sommes seulement au début de la révolution. Si l'IA était une recette de soupe, nous en serions seulement à faire bouillir l'eau et même pas à commencer à éplucher les légumes.



Les effets positifs seront très nombreux à l'avenir, estime également le patron de la start-up.



Mais des risques pèsent malgré tout sur la société, comme l'enfermement et la contraction spectaculaire de l'esprit critique.



" Il faut éduquer les gens : non, les IA ne seront jamais conscientes, elles peuvent faire croire cela, tout comme le fait qu'elles ont des sentiments, mais en réalité elles ne ressentent rien.



Nous devons mieux travailler l'esprit critique des gens, ils ne savent plus poser une hypothèse et la vérifier. C'est un vrai problème sociétal qui n'est pas lié à l'IA, " conclut le jeune Marseillais.



Dans un monde où l'IA sera partout, et même implantée au plus près de notre cerveau, selon les désirs d'Elon Musk, nous ne devons pas oublier ce pourquoi nous sommes arrivés à un tel niveau de développement.



La science, l'éducation et l'esprit critique doivent redevenir des fondamentaux de notre société.