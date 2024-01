Tourisme : Les premiers salariés remplacés par l'IA !

L'annonce était attendue, depuis de nombreux mois, les directions attendaient sans doute de savoir quelle allait être la première à dégainer.Nous venons d'apprendre qu'une entreprise du secteur du tourisme a licencié des salariés pour les remplacer par... l'intelligence artificielle (IA). En seulement une année, OpenAi a suscité curiosité, fascination et maintenant la crainte, au sein même des bureaux d'entreprise.Dorénavant chacun craint à plus ou moins long terme pour son poste.Une récente étude du cabinet Roland Berger, estime que 800 000 emplois seraient tout simplement détruits d'ici la fin de la décennie... en France.Les principaux postes concernés sont ceux administratifs, de bureau, des services comptables ou encore dans la finance. Pour l'heure, le voyage pensait être épargné, même si l'accalmie n'était qu'une question de temps, au regard des postes potentiellement impactés par l'IA.Aux USA, Mondee, une entreprise de technologie s'adressant aux agences de voyages, a décidé deAlors que le marketing a pour but de positionner une marque et faire gagner de l'argent, le coût du service était jugé trop élevé pour la direction de la société cotée au Nasdaq.