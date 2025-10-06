Hervé Gastinel sur le départ de Ponant

Nous voulions faire un voilier de grande taille depuis longtemps, mais nous étions limités par la technologie.



Nous aurons une autonomie d’un mois, en développant de nouvelles technologies comme les piles à combustible, une propulsion vélique d’un nouveau genre et la captation de carbone,

La compagnie, que nous avons contactée, n’a pas souhaité faire de commentaire.Outre la réception du Commandant Charcot, Ponant a lancé en 2024 une nouvelle gamme de petits catamarans de luxe et a récemment procédé à l’acquisition de la marque d’expédition Aqua Expeditions.Ce n’est pas tout : dans sa volonté d’être un précurseur du milieu maritime, la compagnie a initié le projet Swap2Zero. " nous avait dévoilé Mathieu Petiteau, responsable recherche et développement de Ponant.