Volotea inaugure une liaison entre Limoges et Oran

Le Syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde (SMALB) a inauguré la nouvelle liaison aérienne entre Limoges et Oran, opérée par Volotea.
La compagnie propose un vol chaque mercredi jusqu’à la mi-septembre, pour une capacité totale d’environ 3 500 sièges sur la saison estivale. Les billets sont commercialisés à partir de 49 euros l’aller simple, taxes comprises.
Selon le SMALB, cette ouverture répond aux liens historiques, familiaux et culturels qui unissent la Haute-Vienne à l’Oranie, notamment aux régions d’Oran et de Mostaganem.
La compagnie propose un vol chaque mercredi jusqu’à la mi-septembre, pour une capacité totale d’environ 3 500 sièges sur la saison estivale. Les billets sont commercialisés à partir de 49 euros l’aller simple, taxes comprises.
Selon le SMALB, cette ouverture répond aux liens historiques, familiaux et culturels qui unissent la Haute-Vienne à l’Oranie, notamment aux régions d’Oran et de Mostaganem.
Volotea : une ligne desservie jusqu’à la mi-septembre
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L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans la stratégie de développement portée par le Syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde, qui réunit la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne et Limoges Métropole.
Pour le SMALB, cette nouvelle desserte doit contribuer à renforcer la connectivité du territoire en favorisant les échanges économiques, les mobilités professionnelles, les partenariats universitaires, ainsi que le tourisme familial et culturel entre les deux régions.
A lire aussi : Volotea vise un chiffre d’affaires record de 840 millions d’euros en 2025
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