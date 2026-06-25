Volotea inaugure une liaison entre Limoges et Oran

Le Syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde (SMALB) a inauguré la nouvelle liaison aérienne entre Limoges et Oran, opérée par Volotea.



La compagnie propose un vol chaque mercredi jusqu’à la mi-septembre, pour une capacité totale d’environ 3 500 sièges sur la saison estivale. Les billets sont commercialisés à partir de 49 euros l’aller simple, taxes comprises.



Selon le SMALB, cette ouverture répond aux liens historiques, familiaux et culturels qui unissent la Haute-Vienne à l’Oranie, notamment aux régions d’Oran et de Mostaganem.