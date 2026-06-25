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Volotea inaugure une liaison entre Limoges et Oran

Volotea propose un vol hebdomadaire jusqu’à la mi-septembre


L’aéroport de Limoges-Bellegarde accueille une nouvelle liaison vers l’Algérie. Opérée par Volotea, la ligne reliant Limoges à Oran a été inaugurée le 24 juin 2026 et sera proposée à raison d’un vol par semaine durant la saison estivale.


Rédigé par le Jeudi 25 Juin 2026 à 18:24

L'aéroport de Limoges-Bellegarde accueille une nouvelle liaison vers l'Algérie - Crédit photo : RP
L'aéroport de Limoges-Bellegarde accueille une nouvelle liaison vers l'Algérie - Crédit photo : RP
CroisiEurope
Le Syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde (SMALB) a inauguré la nouvelle liaison aérienne entre Limoges et Oran, opérée par Volotea.

La compagnie propose un vol chaque mercredi jusqu’à la mi-septembre, pour une capacité totale d’environ 3 500 sièges sur la saison estivale. Les billets sont commercialisés à partir de 49 euros l’aller simple, taxes comprises.

Selon le SMALB, cette ouverture répond aux liens historiques, familiaux et culturels qui unissent la Haute-Vienne à l’Oranie, notamment aux régions d’Oran et de Mostaganem.

Volotea : une ligne desservie jusqu’à la mi-septembre

Autres articles
L’ouverture de cette ligne s’inscrit dans la stratégie de développement portée par le Syndicat mixte de l’aéroport de Limoges-Bellegarde, qui réunit la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne et Limoges Métropole.

Pour le SMALB, cette nouvelle desserte doit contribuer à renforcer la connectivité du territoire en favorisant les échanges économiques, les mobilités professionnelles, les partenariats universitaires, ainsi que le tourisme familial et culturel entre les deux régions.

A lire aussi : Volotea vise un chiffre d’affaires record de 840 millions d’euros en 2025

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Tags : volotea
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