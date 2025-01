5 400 heures de bénévolat, et sur les quelques journées d'ouverture, a réussi à faire à peu près 13 000 euros de résultat net

si tout le monde donne quelques jours dans la saison, à nous tous, on va y arriver

encore quelques années, voire peut-être encore quelques décennies

jusqu’au jour où il n’y aura plus de neige du tout"

Les habitants de Seyne-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence) ont validé, dimanche 6 octobre, la fin de l’activité de ski dans la station du Grand Puy, gérée par la commune

Pour, reliée à la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui fait face à un enneigement de plus en plus aléatoire et à une saison de ski réduite, la recette est plus ou moins la même.La station a bel et bien eu recours aux services de l’association Nouvelles traces en Chartreuse pour remplacer les services de la communauté de communes.L’an dernier, elle a ainsi assuré "" détaille le trésorier de l'association. Et, "", abonde une bénévole.De quoi peut-être faire perdurer l'activité ski "", espère même, optimiste, Emmanuel Herman, le responsable du service tourisme à la Communauté de communes.Pour, qui possède trois pistes et trois téléskis, autrefois exploitée par la communauté de communes, c’est aussi une association qui l’exploite avec sa petite armée de bénévoles et son seul salarié, le pisteur.Ici, l’ambition est simple :Quant à, elle est aussi tenue par des bénévoles dont plusieurs générations se réunissent chaque année pour la faire vivre. Et cela, ", souffle un élu bien conscient du défi que toutes les stations ne parviennent malheureusement pas à relever.En effet, selon un article datant d’octobre 2024 du journal Le monde : «».Ce domaine skiable de 24 kilomètres de pistes, entre 1 370 mètres et 1 800 mètres d’altitude, fragilisé par le réchauffement climatique et l’absence régulière de neige cumulait, il est vrai, des centaines de milliers d’euros de pertes par an.Quant à la communauté de communes de Matheysine (Isère), elle a également acté la fin des subventions pour, après 85 ans d’existence.