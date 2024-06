Voyages d'affaires : combien coûte une mission ratée à l'international ? La stratégie de prévention des risques bénéfique pour le porte-monnaie

L'impact financier de voyages d'affaires et de missions ratés à l'international peut peser lourd sur les organisations et s'élever à 1,25 million de dollars selon une analyse réalisée par International SOS en association avec la société d'études Ipsos et le cabinet KPMG.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mercredi 5 Juin 2024

1,25 million de dollars, c'est le coût que peut atteindre une mission internationale ratée selon une analyse* réalisée par



Les lacunes en matière de santé, de sûreté, de sécurité et de prévention du bien-être des collaborateurs en mobilité à l'international d'une organisation peuvent être à l'origine de l'échec d'une mission.



« Notre étude montre que les organisations qui prennent des mesures pour atténuer les risques sanitaires et sécuritaires associés aux voyages d'affaires et aux détachements internationaux ne se contentent pas de respecter leurs obligations morales et légales ; elles sont également plus susceptibles de bénéficier de retombées économiques positives de manière directe ou indirecte.



En d'autres termes, les bénéfices d'une stratégie de prévention des risques liés aux voyages d'affaires dépassent largement les coûts d'exploitation » , déclare



Mission ratée à l'international : la proactivité, premier levier de la maîtrise des coûts International SOS a diffusé environ 102 millions d'alertes médicales et de sécurité et d'avis spéciaux aux travailleurs mobiles et aux personnes chargées de veiller à leur bien-être.



Le Dr Arnaud Derossi, Directeur Médical Régional d'International SOS, commente : « Les points clés de la maîtrise des coûts sont la proactivité, à savoir la prévention des incidents médicaux grâce à une préparation et une formation appropriées des employés avant le déploiement et le voyage.



Les interventions que nous effectuons très tôt au cours d'un événement médical ont également un impact significatif chez le patient, en ce qui concerne les conséquences médicales ou les éventuelles séquelles. »



Le rapport sur le retour sur investissement examine également le rapport coût-efficacité des stratégies de prévention des risques liés aux voyages. Les données du rapport montrent que les programmes de bilan de santé préventif peuvent générer un rendement significatif, chaque dollar investi pouvant rapporter 2,53 dollars.



En outre, 72 % des spécialistes des ressources humaines ont signalé un impact positif sur le bien-être et la résilience des employés lorsqu'ils s'associent à des organisations spécialisées tierces. Cette amélioration est attribuée à l'accès accru aux programmes et ressources de soutien en matière de santé mentale. L'année dernière,Le Dr Arnaud Derossi, Directeur Médical Régional d'International SOS, commente :Le rapport sur le retour sur investissement examine également le rapport coût-efficacité des stratégies de prévention des risques liés aux voyages. Les données du rapport montrent queEn outre,lorsqu'ils s'associent à des organisations spécialisées tierces. Cette amélioration est attribuée à l'accès accru aux programmes et ressources de soutien en matière de santé mentale.

*Le rapport a été élaboré entre juin et septembre 2023. L'étude a consisté à interroger des décideurs responsables de la gestion des risques, de la santé, de la sûreté et/ou de la sécurité des personnes de 255 clients d'International SOS à travers le monde. Pour déterminer le risque financier potentiel d'une mission internationale ratée, KPMG a analysé des données représentatives d'affectations à long terme afin d'estimer le coût pour une organisation dans quatre domaines clés : la rémunération, les frais de déménagement, le soutien continu durant les missions et les taxes. A partir de ces données, KPMG a calculé un coût annuel moyen pour ces catégories respectives et a extrapolé ces chiffres sur la durée moyenne d'une mission de longue durée.



