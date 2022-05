Futuroscopie - Une géopolitique bouleversée conditionne l’avenir du tourisme 🔑

Enfin, notons que la mosaïque sud-américaine pour sa part a bien changé en quelques décennies. Et en mieux ! En effet, selon les derniers chiffres de 2018, les résidents européens y ont effectué 6,7 millions de voyages.



Parmi eux, on a compté 29% d’Allemands, 20% de Britanniques, 12% de Français et 12% d’Espagnols… qui ont visité la Colombie, le Chili et l’Argentine, le Pérou, le Brésil… Des destinations qui, hors Covid, progressent régulièrement et devraient continuer de la faire grâce à de situations politiques relativement stables alors que dans les années soixante-dix, les dictatures défiguraient les visages de nombreux pays.



Le Brésil a en effet connu une dictature de 1964 à 1985. Le Chili, après le coup d’état de Pinochet en 1973 est resté une dictature jusqu’en 1990. L’Argentine, à l’issue du coup d’état du général Videla en 1976 et de ses successeurs jusqu’en 1983 a connu une situation dramatique qui s’est soldée par 30 000 disparus et 15 000 fusillés. Quant à sa situation économique, elle n’en finit pas de présenter des défaillances structurelles, limitant ses espoirs d’entrer dans le concert des grandes puissances.



Dans la Cordillère des Andes, les choses n’allaient guère mieux. Les dictatures, sous des dehors plus présentables, étaient la règle en Bolivie, au Pérou, en Equateur, en Colombie où là aussi sévissaient les narco trafiquants menés par Pablo Escobar et les opposants de tendance maoïstes du Sentier Lumineux.



Mais, aujourd’hui, grâce à leurs atouts culturels et naturels et une plus grande stabilité politique, ces pays ont vu doubler e nombre de visiteurs étrangers.



Ainsi en Colombie, on a atteint en 2018 : plus de 6 millions d’arrivées dont une grande partie en croisières. Quant au Pérou, sa promotion assourdissante conjuguée à l’aura de son passé Inca suffisent à faire oublier les soubresauts de sa vie politique agitée où le nouveau président de gauche a du mal à maintenir un cap social.



Alors que Chili, Argentine pour leur part se disputent le leadership touristique, il semblerait que le Brésil lui, avec à sa tête un président autoritaire et une politique environnementale dramatique, est peut-être le plus exposé à une désaffection touristique de la part des Européens et nord-Américains. A moins que le candidat du patri des travailleurs : Lula reprenne les rênes du pays et en change la situation économique en réduisant les inégalités, la pauvreté, donc la violence.



Quant au Venezuela qui, avec le gouvernement de Hugo Chavez, faisait figure de pays fréquentable, ruiné, il n’offre rien d’une destination touristique. Et cela devrait hélas durer.