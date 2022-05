Appli mobile TourMaG



Taux de change : le dollar roi ! La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Où en est le marché des changes cette semaine. Le dollar continue de se renforcer et jour un véritable rôle de valeur refuge. Aux Etats Unis, l’inflation reste très préoccupante et devrait contraindre la Fed à accélérer le resserrement de sa politique monétaire. TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Lundi 16 Mai 2022

Le point économique Le dollar index, qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises étrangères dont l’euro, est toujours en forte hausse et approche le niveau des 105 qui n’a pas été atteint depuis 2002.



Le dollar américain joue un rôle de valeur refuge ultime sur le marché des changes face à l’accumulation des risques économiques, financiers et géopolitiques (effondrement des bourses mondiales, inflation galopante, flambée du cours des matières premières etc…).



Tant qu’il n’y aura pas de renversement de tendance sur le dollar index, la capacité des autres monnaies à rebondir face au billet vert sera faible.



Les devises émergentes sont évidemment les plus pénalisées. Mais c’est aussi le cas des devises des pays développés. L’EUR/USD a perdu 8,8% depuis le début de l’année tandis que la livre sterling a décroché de 11,3% face au dollar américain sur la même période.



Une baisse du dollar paraît peu probable au vu des dernières statistiques oubliées qui sont inquiétantes. Aux Etats-Unis, l’indice des prix à la consommation en avril est ressorti à un niveau de 8,3% en rythme annualisé.



Ce chiffre, même si légèrement inférieur à celui de mars reste préoccupant et confirme surtout que l’inflation semble désormais se répandre dans le secteur des services. Le prix des billets d’avion a ainsi bondi de 33% en variation annuelle.



La bataille contre l’inflation élevée que mène la Réserve Fédérale américaine (Fed) sera donc longue et compliquée. Plusieurs membres du FOMC (l’organe qui décide de la politique de taux d’intérêt) ont plaidé pour une accélération du renforcement monétaire.



En Europe, la situation sur le front économique est peut-être plus compliquée qu’aux Etats-Unis. Certains pays membres de l’UE sont confrontés à un niveau d’inflation supérieur à celui qui existe aux Etats-Unis.



De plus, le risque de très net ralentissement de l’activité économique au deuxième trimestre se précise. La flambée des prix est en train de mettre à mal la consommation dans plusieurs pays européens (c’est incontestablement le cas au Royaume-Uni et en France).



La BCE devrait procéder à une première hausse de taux au mois de Juillet prochain même si l’ampleur de cette hausse fait encore débat (15 ou 25 points de base). En outre, il est désormais quasiment certain que la zone euro sera sortie au plus tard en fin d’année de la longue période de taux d’intérêt négatifs. Cela signifie, entre autres, que le coût du crédit va devenir plus prohibitif.



Pour l’instant, la perspective d’une hausse des taux par la BCE n’a pas apporté un quelconque soutien à la monnaie unique. Elle est en repli en variation hebdomadaire de 1,75% face au dollar américain. Les cambistes ne semblent pas croire que la banque centrale soit en mesure de prendre les décisions nécessaires pour ramener l’inflation vers la cible des 2%. Il est probable que la BCE soit moins agressive que la Fed dans le cadre de son processus de normalisation de la politique monétaire.

Le point technique Compte tenu de ce contexte, nous conservons toujours une vision baissière sur l’EUR/USD à court et à moyen terme, comme quasiment la totalité des acteurs de marché.



A notre connaissance, aucun grand établissement financier ne prévoit une hausse prochaine de l’euro face au dollar américain.



Du point de vue de l’analyse technique, les prochains niveaux à surveiller sont les supports situés à 1,0358 et à 1,0269 cette semaine.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0358 1,0269 1,0653 1,0860 EUR/GBP 0,8414 0,8288 0,8665 0,8732 EUR/CAD 1,3330 1,3197 1,3689 1,3901 EUR/JPY 131,99 129,48 137,66 140,82

Les annonces de la semaine Le calendrier économique est quasiment vide. Les chiffres d’inflation attendus sont simplement de nouvelles estimations et les écarts par rapport à l’estimation initiale sont rares.



Le conflit en Ukraine n’est plus réellement un sujet de préoccupation pour le marché des changes.



Les remous actuels sur les marchés boursiers pourraient avoir un légère impact, en continuant de favoriser un repli sur le dollar américain (comme évoqué en introduction).

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 18/05 01:50 Japon PIB (T1) Hausse à 1,4% contre 1,1% précédemment. Moyen 18/05 08:00 Royaume-Uni Indice des prix à la consommation (nouvelle estimation pour avril) Le consensus table sur une hausse à 8,5% en variation annuelle. La Banque d’Angleterre a déjà prévenu que l’inflation pourrait atteindre 10% cette année. Moyen 18/05 11:00 Zone euro Indice des prix à la consommation (nouvelle estimation pour avril) Consensus à 7,5% en variation annuelle (conforme à la première estimation) Moyen 19/05 14:30 Etats-Unis Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (Mai) Baisse à 17,2 contre 17,6 en avril. La hausse des prix reste toujours le problème numéro un. Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : hubert@mondialchange.com



