Agent de voyages agressé : "La peur rétrospective et la crainte de revenir en agence" confie Charley

TourMaG.com - Avez-vous eu des messages de clients suite à votre agression ?



Charley : Nous avons eu beaucoup de messages de clients, beaucoup d'appels, certains ont même fait la démarche de se déplacer.



Nous travaillons pour eux, c'est grâce aux clients que nous sommes là. Ces messages m'ont permis de repasser la porte le lendemain et de tenir moralement, d'ailleurs j'ai vendu deux dossiers, dès le samedi.



Une fois à l'agence, avec ma femme, nous sommes dans notre bulle du voyage. Pas plus tard que la semaine dernière, un client travaillant aux impôts m'appelle, il avait vu ce qu'il m'était arrivé, et il m'a confié que c'était son quotidien.



C'est malheureux, mais les appels et les moments d'écoute font énormément de bien. De vivre ça, j'ai l'impression de ne pas avoir été bon, de ne pas avoir été fort, c'est une remise en question.



Il faut en parler.



TourMaG.com - Aujourd'hui ressentez-vous toujours l'envie et la fierté d'être agent de voyage ?



Charley : Je ne vais pas vous mentir, la situation est compliquée et pour toute la profession. Après chaque client qui rentre dans l'agence et qui souhaite partir, il sera traité comme il y a 2 ou 5 ans, même mieux, car nous avons encore plus envie de nous battre.



Les clients partis entre juillet et octobre, nous ont fait des retours incroyables, nous n'avons même jamais vu ça. Que ce soit les professionnels de l'aérien ou ceux à destination, tout le monde a joué le jeu et les clients ont été plus que satisfaits.



Nous fêtons notre 9e et 10e année, dans le secteur, je peux vous dire que l'envie est encore présente. Nous savons qu'il y aura un après-covid et nous avons envie de savoir ce qu'il sera.



TourMaG.com - Auriez-vous un message à adresser à vos collègues et concurrents ?



Charley : Si je peux leur passer un message, par rapport à l'agression, c'est qu'ils ne sont pas seuls à connaître des violences verbales. Il faut en parler, c'est important.



Après d'un point de vue professionnel, il faut regarder au loin. Nous allons aller vers des jours meilleurs. Il est nécessaire de garder le moral. Nous avons de la chance de faire un beau métier.



Nous devons nous battre pour le reste de la clientèle.



TourMaG.com - Où en êtes-vous au niveau de votre plainte ?



Charley : j'ai contacté la police qui n'a pas donné de suite pour le moment. Il y a bien des choses plus graves à traiter. Je n'en sais pas plus.