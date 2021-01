Agent de voyages agressé : "Il y en a marre, nous avons dépassé les limites", s'indigne François Piot (Prêt à Partir)

TourMaG.com - Depuis une année, le tourisme et ses salariés ne sont pas ménagés. Vous avez fait appel à une cellule psychologique ?



François Piot : Nous n'avons pas eu besoin, pour le moment.



J'ai échangé avec Charley dès que je l'ai su, son manager l'a eu plusieurs fois au téléphone, il a reçu énormément de messages de soutien de la part des équipes.



Sa femme était présente au moment des faits, car elle travaille dans l'agence, c'est elle qui a mis le client dehors.



Il y a d'une façon générale beaucoup d'incivilités, nous sommes à la limite entre l'incivilité et la délinquance.



TourMaG.com - C'est un exemple, il ne faut pas généraliser. Mais on sent tout de même un ras-le-bol latent de la population face à une crise sans fin...



François Piot : Oui, il y a sans doute de ça, mais il faut faire attention.



Certains appellent à la révolte, même si nous sommes privés de liberté, maintenant l'Etat paye nos salaires.



Hier soir, j'étais en réunion avec des réceptifs, je demande à ceux qui se plaignent d'aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Des entreprises n'ont pas eu un euro d'aide.



Nous pouvons ne pas être d'accord avec le gouvernement, mais ceux ne le sont pas peuvent sanctionner le gouvernement lors des prochaines élections et même se présenter.



Demain, que nous soyons confinés ou pas, en tant qu'agent de voyages,ça ne va pas changer notre situation. Les voyages avant juin, nous n'en aurons pas, et si nous sommes confinés, nous aurons plus d'aides.



Ca ne couvre pas tout, mais nous pourrions imaginer ne rien recevoir du tout.



TourMaG.com - Après une année de crise, qu'elle est l'ambiance dans les équipes ?



François Piot : Il y a assez peu d'évolution.



Sur le plan économique, je n'ai pas d'inquiétude sur la pérennité de l'entreprise et des emplois. Maintenant les équipes doutent de l'avenir du métier, globalement, le moral est très variable d'une journée à l'autre.



Malgré tout, je suis content d'avoir un réseau comme WorkPlace pour entretenir ce lien entre les équipes. C'est vraiment utile et nous avons besoin de solidarité et information, dans ces temps difficiles.