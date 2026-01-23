ITA Airways veut accélérer sur le long-courrier

plus couteuse

certains éléments distinctifs

Dans le viseur notamment : le développement des lignes vers l’Amérique du Nord et du Sud, l'Asie étant jugé "" et plus complexe à opérer compte tenu de la fermeture de l'espace aérien russe.Le PDG souligne que le segmentSur le plan comptable, l'exercice 2025 affiche(résultat d'exploitation), alors queLes comptes sont notamment impactés par les coûts liés à la location d'appareils, et les problèmes techniques des moteurs Pratt & Whitney.Enfin, Joerg Eberhart a abordé le sujet de l'identité visuelle :, mais la livrée des appareils pourrait être modifiée pour retrouver "".