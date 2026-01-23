ITA Airways veut accélérer sur le long-courrier

Joerg Eberhart, PDG d'ITA Airways a accordé une interview à La Reppublica dans laquelle il présente un plan ambitieux.
La compagnie prévoit notamment d'accélérer ses recrutements. Selon les déclarations de Joerg Eberhart, la compagnie recherche actuellement 500 nouveaux collaborateurs, dont 100 pilotes et 400 hôtesses et stewards.
Cette augmentation des effectifs accompagne une accélération du calendrier de livraison des appareils. Le plan actuel prévoit d'ajouter un avion long-courrier chaque année au cours des quatre prochaines années.
Mais le patron de la compagnie veut passer la vitesse supérieure. "Nous souhaitons en ajouter deux cette année et deux autres l’année prochaine" pour atteindre une flotte de 30 avions long-courriers, en 2030.
Long-courrier : développement des lignes vers l'Amérique du Nord et du Sud
Dans le viseur notamment : le développement des lignes vers l’Amérique du Nord et du Sud, l'Asie étant jugé "plus couteuse" et plus complexe à opérer compte tenu de la fermeture de l'espace aérien russe.
Le PDG souligne que le segment long-courrier est le pilier de la rentabilité, car il alimente le réseau court et moyen-courrier.
Sur le plan comptable, l'exercice 2025 affiche un EBIT positif (résultat d'exploitation), alors que le résultat net reste dans le rouge, avec une perte estimée à 100 millions d'euros. Les comptes sont notamment impactés par les coûts liés à la location d'appareils, et les problèmes techniques des moteurs Pratt & Whitney.
Enfin, Joerg Eberhart a abordé le sujet de l'identité visuelle : le nom "ITA Airways" sera conservé, mais la livrée des appareils pourrait être modifiée pour retrouver "certains éléments distinctifs".
