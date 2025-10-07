Table ronde, IA, workshop : les EDV Grand Est passent à la pratique

Du concret et encore du concret !
Pour cette convention régionale des Entreprises du Voyage (EDV) Grand Est, Michèle Kunegel, présidente a opté pour une approche tournée vers les solutions et le collaboratif.
À travers une table ronde sur la relation client d’une part, et un workshop inversé d’autre part, le ton était donné.
"Je trouve que les tables rondes étaient intéressantes et surtout très vivantes" estime l'une des participantes.
Quant au workshop inversé, il a été plébiscité autant par les fournisseurs que par les partenaires. Contrairement au format traditionnel où les agences se déplacent de stand en stand, le dispositif était ici renversé : ce sont les fournisseurs qui tournaient de table en table toutes les quinze minutes. Un système rythmé et dynamique qui a permis à chacun de rencontrer l’ensemble des participants.
Le workshop inversé un format plébiscité
"J’ai pu découvrir des fournisseurs que je ne serais pas allé voir spontanément. C’est vraiment très bien, ce format ; il faudrait d’ailleurs le voir ailleurs", estime l’un des adhérents.
"Même si, pendant le face-à-face, il n’y a pas toujours un intérêt immédiat de travail, il y a au moins la discussion, la connaissance de ce qui se passe. C’est aussi l’occasion de valoriser le pays hôte, puisque nous intégrons ses représentants à ce workshop", ajoute Michèle Kunegel qui ne cache pas que déjà des fournisseurs sont intéressés pour être au rendez-vous pour la convention 2026.
Action encore et toujours ensuite avec les ateliers organisés par groupes autour de l'intelligence artificielle.
Nicolas François, responsable du pôle Digital & Commercialisation de l’Agence régionale du Tourisme Grand Est a proposé un vaste tour d’horizon.
Objectif : comprendre "comment ça marche", où se nichent les biais, et surtout ce que les entreprises peuvent en faire dès aujourd’hui.
Intelligence artificielle : ateliers pratiques par groupe
Nicolas François, responsable du pôle Digital & Commercialisation de l’Agence régionale du Tourisme Grand Est a proposé un tour d’horizon des intelligences artificielles appliquées au tourisme - Photo CE
Les participants ont ensuite mis les mains dans la machine lors d’un atelier pratique.
L’organisation, participative, leur a permis de choisir leurs thématiques. Trois axes ont été retenus : mieux partager la connaissance produit, prolonger l’expérience client après le voyage, et renforcer le conseil ainsi que la personnalisation.
Nicolas François a partagé cinq règles d’or pour concevoir des prompts efficaces :
- Définir un rôle clair pour l’IA (ex. : « Je suis un agent de voyages »).
- Formuler une demande précise (ex. : « Rédige un texte clair de 100 mots »).
- Vérifier la compréhension de la demande par l’IA.
- Structurer le prompt autour du rôle, du contexte, de la tâche et du format.
- Adapter le message à la cible (client, fournisseur, collaborateur…).
Investis, les participants se sont mis au travail avec plus ou moins de réussite.
"Je repars un peu frustrée, car nous n’avons pas pu aller jusqu’au bout de la démarche, mais je comprends mieux désormais l’utilisation et l’intérêt du prompt. Le travail de groupe favorise le partage des connaissances, permet de voir comment les autres s’en servent et contribue à la diffusion des idées", confie une participante ravie d'avoir pu découvrir de nouvelles possibilités.
"L’important, c’est de bien définir nos besoins avant de nous lancer", ajoute un autre. "Cela nous sort de notre zone de confort. C’est bien aussi de se tromper, cela permet de progresser."
D’autres auraient préféré des thématiques un peu moins complexes : "les niveaux étaient assez hétérogènes. Comment faire un carnet de voyage, comment répondre à un mail client aurait été peut être plus abordable et plus en lien avec notre quotidien".
Pour Nicolas François, "il ne faut pas hésiter à perdre un peu de temps au début" pour bien comprendre le fonctionnement de l’IA, afin d’en tirer ensuite un véritable gain de productivité.
Et dans cette démarche globale, les EDV Grand-Est ne réservent pas uniquement les conventions aux seuls dirigeants : "L’idée, c’est d’associer dirigeants, managers et conseillers voyages à la réflexion. De permettre aux fournisseurs d’être en contact direct avec les opérationnels et d’intégrer aussi concrètement les outils numériques dans les pratiques."
Focus sur les Entreprises du Voyage Grand-Est
Les Entreprises du Voyage Grand Est comptent 75 sièges sociaux. Ce chiffre monte à 185 si on ajoute les sièges sociaux et les succursales.
La région Grand Est se distingue par sa position transfrontalière. Proche de l’Allemagne, mais aussi de la Suisse, du Luxembourg et de la Belgique, elle se trouve au cœur d’un espace européen concurrentiel. Historiquement, ce territoire a toujours dû composer avec la concurrence de ses voisins.
Sur le plan commercial, les agences locales travaillent naturellement avec les voyagistes étrangers. "Nous n’avons pas le choix, car nos clients n’hésiteraient pas à passer la frontière si l’offre leur semble plus attractive" explique Michelle Kunegel.
Découvrir la BO de la convention des EDV Grand Est composée avec l'aide de... l'IA (et de Stéphane Michaut de Naar Voyages)!
Le thème de l'intelligence artificielle a suscité quelques vocations musicales... On vous laisse écouter !
edv_grand_est.mp3 (7.83 Mo)