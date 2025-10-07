Table ronde, IA, workshop : les EDV Grand Est passent à la pratique

Investis, les participants se sont mis au travail avec plus ou moins de réussite.



"Je repars un peu frustrée, car nous n’avons pas pu aller jusqu’au bout de la démarche, mais je comprends mieux désormais l’utilisation et l’intérêt du prompt. Le travail de groupe favorise le partage des connaissances, permet de voir comment les autres s’en servent et contribue à la diffusion des idées" , confie une participante ravie d'avoir pu découvrir de nouvelles possibilités.



"L’important, c’est de bien définir nos besoins avant de nous lancer" , ajoute un autre. "Cela nous sort de notre zone de confort. C’est bien aussi de se tromper, cela permet de progresser."



D’autres auraient préféré des thématiques un peu moins complexes : " les niveaux étaient assez hétérogènes. Comment faire un carnet de voyage, comment répondre à un mail client aurait été peut être plus abordable et plus en lien avec notre quotidien".