"Spain is excellence", un Club pour mieux faire connaître l'offre luxe de l'Espagne

Les professionnels français et espagnols réunis à Paris, mi-janvier


Créé il y a quatre ans, le club privé "Spain is excellence" veut mieux faire connaître l'offre luxe de l'Espagne. A Paris, le 15 janvier dernier, il a fait se rencontrer six de ses membres avec une vingtaine d'agences françaises.


Jeudi 22 Janvier 2026

Ana Alonso (à g.) et Sandra Grana (à d.) devant un panneau localisant les adhérents du club SIE - Photo : PB
Ana Alonso (à g.) et Sandra Grana (à d.) devant un panneau localisant les adhérents du club SIE - Photo : PB
Jeudi 15 janvier 2026, les locaux de l'Office du tourisme espagnol en France avaient l'allure d'une ruche bourdonnante : le club "Spain is excellence" (SIE) y organisait un workshop pour faire se rencontrer six de ses membres espagnols avec une vingtaine d'agences françaises spécialisées dans le haut de gamme et le sur-mesure.

Ce travail de networking est la raison d'être de "Spain is Excellence", société privée fondée il y a quatre ans pour mieux faire connaître l'offre luxe espagnole.

"Ce club, c'était une nécessité. Nous avons, en Espagne, de très beaux hôtels, des agences de voyages très haut de gamme, nous proposons des expériences culturelles ou gastronomiques exceptionnelles mais notre offre n'était pas assez connue. Et surtout, elle n'était pas assez unie", a expliqué à TourMaG Ana Alonso, la directrice de "Spain is Excellence".

"Positionner l'Espagne comme épicentre mondial du tourisme de haute qualité"

Cette jeune femme dynamique connaît le monde du luxe sur le bout des ongles : auparavant, elle dirigeait NUBA, une agence espagnole de voyages de luxe experte depuis plus de 30 ans dans la conception de voyages exclusifs et sur-mesure.

"Nous voulons positionner l'Espagne comme épicentre mondial du tourisme de haute qualité.

Alliant tradition, innovation et souci du détail, notre engagement se traduit par la certification et la garantie d'établissements, d'institutions et d'expériences culturelles et de loisirs uniques qui incarnent le meilleur de notre identité", renchérit Sandra Grana, déléguée de SIE pour l'Andalousie et les Iles Baléares.

Jeudi, six grands noms du monde du luxe espagnol avaient donc fait le déplacement à Paris pour mieux se faire connaître : Maravia, une agence de voyages de luxe qui intervient comme réceptif en Espagne mais organise aussi des voyages pour ses clients dans le monde entier ; Técnica Incentives & Incoming Group, une agence réceptive MICE basée à Malaga qui, depuis plus de trente ans, organise uniquement des voyages sur-mesure dans toute l'Espagne ; Aylanz qui offre des villas de luxe à la location à Lanzarote, une île des Canaries ; le groupe hôtelier The Arc Collection qui propose, lui, à Madrid, à la location des appartements meublés de luxe, accompagnés de prestations exclusives et de services premium à la carte.

Était également présent l'Anantara Villa Padierna Palace Benahavís Marbella Resort. Membre des prestigieux réseaux The leading Hotels of the World et Virtuoso, décoré d'innombrables œuvres d'art, ce complexe hôtelier du Triangle d'or espagnol est installé à 5 minutes de la mer, à 45 minutes de Malaga.

Il propose à la fois 125 chambres (dont 35 suites Junior et 25 suites), plusieurs restaurants, le plus grand Spa d'Andalousie, trois terrains de golf, un beach Club, des salles de réunions et des expériences exclusives autour de l'huile d'olive et des célèbres chevaux andalous.

Aujourd'hui, ses clients sont en majorité américains, mais son ambition est "d'attirer davantage de clientèle française", comme l'a expliqué à TourMaG Francisco Valero, Sales Manager.

Trouver de nouvelles adresses

Des échanges nourris dans l'un des salons de l'Office du tourisme espagnol à Paris - Photo : PB
Des échanges nourris dans l'un des salons de l'Office du tourisme espagnol à Paris - Photo : PB
Le sixième participant à cet après-midi de networking était le So/Sotogrande Spa & Golf Resort Hotel.

Sotogrande est une station balnéaire privée aménagée en 1962 par l'entrepreneur américain Joseph McMicking dans la commune de San Roque, à la pointe de l'Andalousie, à 25 km au nord-est de Gibraltar mais encore située dans la province de Cadiz.

Outre une marina, elle héberge plusieurs quatre étoiles et de nombreux clubs de tennis, de golf et de polo. Le So/Sotogrande est le seul cinq étoiles installé sur place.

Cet établissement luxueux qui abrite aussi 5 restaurants et un Spa de 3 500 m2, compte 152 clés. Il propose également des villas privées à la location. "Sotogrande, c'est une enclave totalement sécurisée, un centre dédié au bien-être et au sport", a assuré à TourMaG Chloé Brandalac, directrice des ventes et du marketing du So/Sotogrande qui, elle aussi, compte bien développer la clientèle française.

Les échanges avec les vingt agences françaises haut de gamme invitées à les rencontrer, ont été nourris. "Une occasion peut-être de trouver une adresse remarquable qui, jusqu'ici, nous aurait échappé", nous a glissé la représentante de Voyageurs du Monde.

