"Spain is excellence", un Club pour mieux faire connaître l'offre luxe de l'Espagne

"Ce club, c'était une nécessité. Nous avons, en Espagne, de très beaux hôtels, des agences de voyages très haut de gamme, nous proposons des expériences culturelles ou gastronomiques exceptionnelles mais notre offre n'était pas assez connue. Et surtout, elle n'était pas assez unie

Jeudi 15 janvier 2026, les locaux de l' Office du tourisme espagnol en France avaient l'allure d'une ruche bourdonnante : le club "Spain is excellence" (SIE) y organisaitpour faire se rencontrer six de ses membres espagnols avec une vingtaine d'agences françaises spécialisées dans leCe travail de networking est la raison d'être defondée il y a quatre ans pour mieux faire connaître l'offre luxe espagnole.", a expliqué à TourMaG Ana Alonso, la directrice de "Spain is Excellence".