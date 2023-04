Un week-end chic à Barcelone, autour du Majestic 🔑

Mais qui a eu l’idée d’appeler le rooftop du Majestic Barcelona "Dolce vitae" ? Qu'importe au fond !



C’est en tous cas une idée de génie : ce nom résume à merveille la douceur de vivre sur cette terrasse spectaculaire qui occupe le dixième étage du Majestic Barcelona. Ce rooftop est aussi la preuve que cet hôtel a réussi à adapter, comme il le souhaitait, les codes de l'hôtellerie de luxe aux attentes d’une clientèle plus jeune, plus décontractée et plus fantaisiste.



Depuis sa rénovation, il s’est habillé de bois et de murs végétalisés bien dans les goûts actuels pour les espaces de plein air. Et doté d’une petite piscine qui apporte une note de fraîcheur.



De cet espace singulier, il est possible d’embrasser d’un seul coup d’œil pratiquement toute la ville et ses principales icônes architecturales que sont la Sagrada familia, la Casa Batlo ou l’étonnante tour Gloriès, toujours fascinantes à admirer de jour comme de nuit.



Le soir, une belle jeunesse vient volontiers y boire un verre en écoutant les musiques sélectionnées par des DJ reconnus.



Dans la journée, c’est une clientèle plus classique, mais tout de même assez jeune, qui vient s’y détendre autour d’une flûte de Cava ou d'un des nombreux cocktails proposés - avec et sans alcool.



Toute la journée, le Dolce Vitae offre une carte de plats rénovés, supervisée par le chef Nancy Jubany, qui comprend un large éventail de sandwiches, de petits plats, de salades et bien sur l’emblématique hamburger du Majestic.



Comme on est en Espagne, le déjeuner, fût-il sur le rooftop, commence plutôt vers 14 heures. Il débute souvent par un bel assortiment de tapas dans lequel le jambon ibérique et le pain frotté à la tomate se font remarquer.



Souvent, on n’a plus guère faim quand arrive le premier plat de résistance et plus faim du tout quand est servi le second plat, tous deux accompagnés de vins soigneusement sélectionnés. Comment refuser de... au moins goûter ? Cependant, on se fait facilement une raison : le régime, ce sera pour plus tard. Tout est si appétissant !



En tous cas, quand on a déjeuné sur ce rooftop - ou même seulement passé un moment entre amis autour d’un verre -, on ne s'étonne plus que la Dolce Vitae ait décroché en 2019 - pour la seconde fois - le prix de la "meilleure terrasse de ville d’un hôtel en Europe".