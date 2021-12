Emploi tourisme : jusqu'à 200 000 postes manquants en France, selon le WTTC

Le rapport révèle aussi que le secteur français du voyage et du tourisme devrait voir, même si le soutien général au secteur et à l'emploi partielCela explique que les dégâts ont été limités avec une réduction de seulement 10,5 % de l'emploi direct dans le secteur du voyage et du tourisme en 2020.Cela n'a pas empêchéLe rapport indique aussi que la reprise au cours du second semestre de 2021 , en particulier pendant les mois d'été en raison de l'assouplissement des restrictions, a accru la pression sur le secteur après des mois d'activité limitée.L'étude constate quede main-d'œuvre pendant cette période.