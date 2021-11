COP26 : plus de 300 acteurs du tourisme ont signé la Déclaration de Glasgow

La Déclaration de Glasgow sur l’action climatique dans le tourisme prend acte du besoin urgent d’inscrire l’action climatique dans le tourisme à l’intérieur d’un plan cohérent à l’échelle mondiale.



Ses signataires prennent des engagements en faveur de la mesure, de la décarbonation, de la régénération et du déblocage de financements.



Ils s’engagent également à présenter un plan d’action concret pour le climat, ou un plan actualisé, dans les 12 mois suivant la signature.



Cette Déclaration est le résultat d’un travail de collaboration de l’OMT, du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Visit Scotland, the Travel Foundation et Tourism Declares a Climate Emergency, dans le cadre du programme tourisme durable du réseau One Planet s’employant à accélérer les modes de consommation et de production durables.