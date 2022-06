OMT : la reprise du tourisme suit un rythme soutenu

. En effet, pour la première fois depuis le début de la pandémie,. Selon la dernière enquête du groupe d'experts de l'OMT, une grande majorité de professionnels du tourisme (83 %) voit de meilleures perspectives pour 2022 par rapport à 2021.De plus, les experts sont désormais plus nombreux (48 %) à envisager un(contre 32 % dans l'enquête de janvier).Ceest tout de même à, dans la mesure oùC’est le cas du conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine , qui a d', exacerbant les prix déjà élevés du pétrole et l'inflation générale et perturbant les chaînes d'approvisionnement internationales.La, notamment en Asie et dans le Pacifique, peut aussi porter préjudice à la relance touristique internationale.