L'OMT marque le coup pour la réouverture officielle de la Chine au tourisme

" La réouverture de la Chine représente la "pièce manquante" dans la reprise du tourisme mondial après la pire crise de son histoire , poursuit l'OMT.



En raison de la pandémie, le monde a perdu près de 3 billions de dollars de revenus touristiques entre 2020 et 2022.



L'absence de la Chine a été particulièrement coûteuse. Avant la pandémie, elle était le plus grand marché source de tourisme : en 2019, les touristes chinois ont effectué 166 millions de voyages internationaux, et dépensé 270 milliards de dollars américains, dont une grande partie dans des destinations situées dans des économies en développement ".



Pour l'OMT, " la levée des restrictions de voyage en Chine se fera sentir dans toutes les régions du monde ".



Données à l'appui, l'organisation indique que les pays de la région Asie-Pacifique ont été les plus lents à se remettre de la crise, atteignant seulement 23% des niveaux pré-pandémiques fin de 2022. " Le retour des touristes chinois accélérera cette récupération ", affirme l'OMT.



" L'impact de la réouverture de la Chine se fera sentir bien au-delà du secteur du tourisme lui-même. En raison de la capacité du tourisme à traverser les secteurs économiques, on prévoit qu'il stimulera les économies au niveau mondial, national et local ".