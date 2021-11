Tourisme en France : vers une croissance de 35% en 2021 ?

En termes d'emploi, le secteur français du voyage et du tourisme soutenait près de 2,7 millions d'emplois avant la pandémie.



Après avoir subi une perte de près de 200 000 emplois l'année dernière, l'étude montre que l'emploi devrait stagner en 2021.



Cependant, les perspectives sont plus positives l'année prochaine avec une hausse attendue de 9,4%, offrant 236 000 emplois supplémentaires à travers le pays.



" Nos dernières recherches montrent que le secteur français du voyage et du tourisme commence à se redresser plus rapidement que ses voisins, bien qu'il reste encore un long chemin à parcourir , a déclaré Julia Simpson, présidente et PDG du WTTC.



L'année dernière, la pandémie a vu des centaines de milliers d'emplois perdus en France. Cette année, l'emploi reste stable, mais nous nous attendons à une forte augmentation des voyages et du tourisme en France l'année prochaine tant que le pays reste ouvert aux voyageurs vaccinés. "



L'étude va encore plus loin, en évoquant cinq mesures qui pourraient contribuer à la hausse du PIB et de l'emploi en France, si elles sont respectées par les gouvernements du monde entier :



- permettre aux voyageurs entièrement vaccinés de se déplacer librement, quelle que soit leur origine ou leur destination éventuelle



- mettre en œuvre des solutions numériques qui permettent à tous les voyageurs de prouver facilement leur statut COVID (comme le certificat COVID numérique de l'UE), accélérant à son tour le processus aux frontières du monde entier



- que les gouvernements reconnaissent tous les vaccins autorisés par l'OMS



- soutenir l'initiative COVAX/UNICEF pour assurer une distribution équitable des vaccins dans le monde



- poursuivre de la mise en œuvre de protocoles d'hygiène et de sécurité renforcés, qui renforceront la confiance des clients.



" Si ces cinq mesures vitales sont suivies avant la fin de 2021, les recherches montrent que l'impact sur l'économie et l'emploi en France pourrait être substantiel ", précise le WTTC.