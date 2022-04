Tourisme : 126 millions d'emplois créés dans le monde d'ici 2032 ?

Pour cette année et la suivante, le WTTC prévoit un avenir plus radieux, le PIB et l'emploi devant atteindre les niveaux pré-pandémiques l'année prochaine.



La reprise en 2021 a été plus lente que prévu, en partie à cause de l'impact de la variante Omicron,

L'année 2022 pourrait bien être encore un exercice de transition vers un retour à la normale attendu pour 2023.C'est en tout qu'à l'espoir affiché par le World Travel & Tourism Council (WTTC) lors de son sommet mondial qui s'est tenu aux Philippines, avec plus de 1 000 délégués du secteur privé." a expliqué Julia Simpson, la présidente et directrice générale de l'organisation.