logo DestiMaG  
Recherche avancée

PATA Chapitre France accueille onze nouveaux membres depuis le début de l’année 2026

Un réseau qui poursuit son développement sur le marché français


Le Chapitre France de la Pacific Asia Travel Association (PATA) poursuit son développement. Depuis le début de l'année 2026, onze nouveaux membres ont rejoint l'association, représentant l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme vers l'Asie-Pacifique. Une dynamique que le comité exécutif entend mettre au service du développement du réseau sur le marché français.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 09:52

La PATA Chapitre France renforce son réseau avec onze nouvelles adhésions - Depositphotos.com @muha04
La PATA Chapitre France renforce son réseau avec onze nouvelles adhésions - Depositphotos.com @muha04
CroisiEurope
Le Chapitre France de la Pacific Asia Travel Association (PATA) annonce l'arrivée de onze nouveaux membres depuis le début de l'année 2026.

Ces adhésions concernent des compagnies aériennes, offices de tourisme, réceptifs, tour-opérateurs, groupes hôteliers et agences de représentation, et témoignent de l'intérêt des acteurs du tourisme Asie-Pacifique pour le marché français.

Créée en 1951, la PATA est présente dans plus de 50 pays à travers ses chapitres nationaux. L'association a pour mission de promouvoir un développement responsable des voyages et du tourisme vers, depuis et au sein de la région Asie-Pacifique.

En France, le chapitre fédère les professionnels du secteur autour d'actions de promotion, de communication, de représentation institutionnelle et de partage d'expertise.

Onze nouveaux membres en 2026

Autres articles
Les onze nouveaux adhérents illustrent la diversité des métiers représentés au sein de l'association.

Côté transport aérien, Malaysia Airlines rejoint le réseau. La compagnie nationale malaisienne exploite depuis mars 2025 une liaison quotidienne entre Paris-Charles-de-Gaulle et Kuala Lumpur en Airbus A350-900.

Deux offices de tourisme intègrent également le chapitre : Nouvelle-Calédonie Tourisme, chargé de la promotion de l'archipel calédonien, et Tourism Fiji, qui représente la destination Fidji.

Le segment des réceptifs et DMC s'enrichit avec l'arrivée d'Asia DMC, spécialisé sur plusieurs destinations d'Asie du Sud-Est, de Jans Tours, positionné sur l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, de Moana Voyages, acteur historique de la Polynésie française, ainsi que de Phoenix Voyages, présent sur quatorze destinations asiatiques.

Un réseau qui élargit sa représentation

Du côté de la distribution, Tahiti Tours, spécialiste des voyages sur mesure en Polynésie française, et Travelib rejoignent également l'association. Le groupe GLP Hotels & Promenade Tours, qui exploite notamment trois établissements Hilton en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'un hôtel à Melbourne, fait aussi partie des nouveaux membres. Enfin, l'agence de représentation et de communication BE LOUDER complète cette vague d'adhésions.

Selon la PATA Chapitre France, ces nouvelles arrivées s'inscrivent dans la stratégie de développement portée par le comité exécutif élu lors de l'assemblée générale du 10 mars 2026. Celui-ci est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi (président), Pankaj Patpatia (vice-président), Sibylle Pétilaire (secrétaire générale), Carole Bednarek (secrétaire générale adjointe) et Jérémy Grasset (trésorier).

"Ces onze nouvelles adhésions sont un signal fort envoyé à l'ensemble de notre filière. Elles témoignent de la confiance que les acteurs du tourisme Asie-Pacifique placent dans la PATA Chapitre France comme espace de mise en réseau, de partage d'expertise et d'influence collective", déclare Julien Ibsaïene-Pitassi, président du Chapitre France de la PATA.

Selon lui, ce renforcement du réseau doit permettre à l'association d'accroître son action sur le marché français, tant en matière de promotion des destinations que d'accompagnement des professionnels face aux enjeux du secteur.


Lu 186 fois

Tags : pata
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia

Le Québec en hiver, la féerie blanche à vivre sur mesure avec Worldia
Il est une saison où le Québec touche au conte. Quand la neige recouvre les toits de tôle, que le...
Sainte-Lucie
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée

Albanie intérieure : un voyage au cœur de l’Europe oubliée
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

eDreams et Visa préparent l'arrivée des agents IA capables de réserver des voyages

La Réunion : Terres Métisses dévoile son nouveau site internet

Harry Potter : Poudlard sous la neige fait son grand retour avec de nombreuses nouveautés

Œnotourisme : la France et ONU Tourisme lancent un concours européen de l'innovation

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition

IFTM : Les nouveautés de la 48e édition
AirMaG

AirMaG

Corsair en direct Toulouse - Réunion : mission séduction réussie auprès des décideurs d'Occitanie

Corsair en direct Toulouse - Réunion : mission séduction réussie auprès des décideurs d'Occitanie
CruiseMaG

CruiseMaG

Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube

Pour ses 25 ans, Rivages du Monde propose une croisière-événement sur le Danube
Distribution

Distribution

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français

Activités touristiques : New York, Rome, Marrakech... ce que réservent les Français
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !

Intelligence artificielle : The Originals Hotels prend le virage du GEO !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels & Resorts en Arabie saoudite

Minor Hotels implantera la marque NH Hotels &amp; Resorts en Arabie saoudite
Partez en France

Partez en France

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés

Antibes lance deux parcours touristiques gamifiés
Production

Production

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique

Malgré un retard de 85 000 clients, le SETO n'anticipe pas un été catastrophique
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité

Accor et H World Group étendent leur partenariat aux réservations et à la fidélité
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
TravelJobs

Emploi & Formation

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?

Alternance : le tourisme prépare-t-il vraiment sa relève ?
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias