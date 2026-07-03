PATA Chapitre France accueille onze nouveaux membres depuis le début de l’année 2026

Les onze nouveaux adhérents illustrent la diversité des métiers représentés au sein de l'association.



Côté transport aérien, Malaysia Airlines rejoint le réseau. La compagnie nationale malaisienne exploite depuis mars 2025 une liaison quotidienne entre Paris-Charles-de-Gaulle et Kuala Lumpur en Airbus A350-900.



Deux offices de tourisme intègrent également le chapitre : Nouvelle-Calédonie Tourisme, chargé de la promotion de l'archipel calédonien, et Tourism Fiji, qui représente la destination Fidji.



Le segment des réceptifs et DMC s'enrichit avec l'arrivée d'Asia DMC, spécialisé sur plusieurs destinations d'Asie du Sud-Est, de Jans Tours, positionné sur l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, de Moana Voyages, acteur historique de la Polynésie française, ainsi que de Phoenix Voyages, présent sur quatorze destinations asiatiques.