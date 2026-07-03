PATA Chapitre France accueille onze nouveaux membres depuis le début de l’année 2026

La PATA Chapitre France renforce son réseau avec onze nouvelles adhésions - Depositphotos.com @muha04
Le Chapitre France de la Pacific Asia Travel Association (PATA) annonce l'arrivée de onze nouveaux membres depuis le début de l'année 2026.
Ces adhésions concernent des compagnies aériennes, offices de tourisme, réceptifs, tour-opérateurs, groupes hôteliers et agences de représentation, et témoignent de l'intérêt des acteurs du tourisme Asie-Pacifique pour le marché français.
Créée en 1951, la PATA est présente dans plus de 50 pays à travers ses chapitres nationaux. L'association a pour mission de promouvoir un développement responsable des voyages et du tourisme vers, depuis et au sein de la région Asie-Pacifique.
En France, le chapitre fédère les professionnels du secteur autour d'actions de promotion, de communication, de représentation institutionnelle et de partage d'expertise.
Ces adhésions concernent des compagnies aériennes, offices de tourisme, réceptifs, tour-opérateurs, groupes hôteliers et agences de représentation, et témoignent de l'intérêt des acteurs du tourisme Asie-Pacifique pour le marché français.
Créée en 1951, la PATA est présente dans plus de 50 pays à travers ses chapitres nationaux. L'association a pour mission de promouvoir un développement responsable des voyages et du tourisme vers, depuis et au sein de la région Asie-Pacifique.
En France, le chapitre fédère les professionnels du secteur autour d'actions de promotion, de communication, de représentation institutionnelle et de partage d'expertise.
Onze nouveaux membres en 2026
Autres articles
Les onze nouveaux adhérents illustrent la diversité des métiers représentés au sein de l'association.
Côté transport aérien, Malaysia Airlines rejoint le réseau. La compagnie nationale malaisienne exploite depuis mars 2025 une liaison quotidienne entre Paris-Charles-de-Gaulle et Kuala Lumpur en Airbus A350-900.
Deux offices de tourisme intègrent également le chapitre : Nouvelle-Calédonie Tourisme, chargé de la promotion de l'archipel calédonien, et Tourism Fiji, qui représente la destination Fidji.
Le segment des réceptifs et DMC s'enrichit avec l'arrivée d'Asia DMC, spécialisé sur plusieurs destinations d'Asie du Sud-Est, de Jans Tours, positionné sur l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, de Moana Voyages, acteur historique de la Polynésie française, ainsi que de Phoenix Voyages, présent sur quatorze destinations asiatiques.
Côté transport aérien, Malaysia Airlines rejoint le réseau. La compagnie nationale malaisienne exploite depuis mars 2025 une liaison quotidienne entre Paris-Charles-de-Gaulle et Kuala Lumpur en Airbus A350-900.
Deux offices de tourisme intègrent également le chapitre : Nouvelle-Calédonie Tourisme, chargé de la promotion de l'archipel calédonien, et Tourism Fiji, qui représente la destination Fidji.
Le segment des réceptifs et DMC s'enrichit avec l'arrivée d'Asia DMC, spécialisé sur plusieurs destinations d'Asie du Sud-Est, de Jans Tours, positionné sur l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines, de Moana Voyages, acteur historique de la Polynésie française, ainsi que de Phoenix Voyages, présent sur quatorze destinations asiatiques.
Un réseau qui élargit sa représentation
Du côté de la distribution, Tahiti Tours, spécialiste des voyages sur mesure en Polynésie française, et Travelib rejoignent également l'association. Le groupe GLP Hotels & Promenade Tours, qui exploite notamment trois établissements Hilton en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'un hôtel à Melbourne, fait aussi partie des nouveaux membres. Enfin, l'agence de représentation et de communication BE LOUDER complète cette vague d'adhésions.
Selon la PATA Chapitre France, ces nouvelles arrivées s'inscrivent dans la stratégie de développement portée par le comité exécutif élu lors de l'assemblée générale du 10 mars 2026. Celui-ci est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi (président), Pankaj Patpatia (vice-président), Sibylle Pétilaire (secrétaire générale), Carole Bednarek (secrétaire générale adjointe) et Jérémy Grasset (trésorier).
"Ces onze nouvelles adhésions sont un signal fort envoyé à l'ensemble de notre filière. Elles témoignent de la confiance que les acteurs du tourisme Asie-Pacifique placent dans la PATA Chapitre France comme espace de mise en réseau, de partage d'expertise et d'influence collective", déclare Julien Ibsaïene-Pitassi, président du Chapitre France de la PATA.
Selon lui, ce renforcement du réseau doit permettre à l'association d'accroître son action sur le marché français, tant en matière de promotion des destinations que d'accompagnement des professionnels face aux enjeux du secteur.
Selon la PATA Chapitre France, ces nouvelles arrivées s'inscrivent dans la stratégie de développement portée par le comité exécutif élu lors de l'assemblée générale du 10 mars 2026. Celui-ci est composé de Julien Ibsaïene-Pitassi (président), Pankaj Patpatia (vice-président), Sibylle Pétilaire (secrétaire générale), Carole Bednarek (secrétaire générale adjointe) et Jérémy Grasset (trésorier).
"Ces onze nouvelles adhésions sont un signal fort envoyé à l'ensemble de notre filière. Elles témoignent de la confiance que les acteurs du tourisme Asie-Pacifique placent dans la PATA Chapitre France comme espace de mise en réseau, de partage d'expertise et d'influence collective", déclare Julien Ibsaïene-Pitassi, président du Chapitre France de la PATA.
Selon lui, ce renforcement du réseau doit permettre à l'association d'accroître son action sur le marché français, tant en matière de promotion des destinations que d'accompagnement des professionnels face aux enjeux du secteur.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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