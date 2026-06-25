SNCF : les lauréats du Grands Prix de l'Écomobilité 2026 sont...

Entreprises et agences de voyages récompensées pour leurs actions en faveur des mobilités bas carbone

SNCF Voyageurs a dévoilé le palmarès de la troisième édition des Grands Prix de l'Écomobilité. Sept entreprises et agences de voyages ont été récompensées le 23 juin au Jardin d'Acclimatation à Paris pour leurs initiatives visant à réduire l'empreinte carbone des déplacements professionnels.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 25 Juin 2026 à 15:13

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