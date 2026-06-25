SNCF : les lauréats du Grands Prix de l'Écomobilité 2026 sont...

Les Grands Prix de l'Écomobilité récompensent les entreprises et agences de voyages engagées dans la décarbonation des déplacements professionnels. © SNCF Voyageurs
SNCF Voyageurs a remis les Grands Prix de l'Écomobilité 2026 lors d'une cérémonie organisée le 23 juin à Paris.
Dans la catégorie Agence de voyages, Fairjungle a reçu le Prix Écomobilité pour ses outils d'aide à la décision intégrant la comparaison entre le train et l'avion, ainsi que l'affichage des émissions de CO₂ associées aux déplacements.
Du côté des entreprises, GreenFlex a été distinguée dans la catégorie des structures de moins de 2 000 salariés, notamment pour sa politique de limitation des déplacements aériens sur les trajets réalisables en moins de quatre heures de train.
API Restauration a remporté le prix dans la catégorie des entreprises de plus de 2 000 collaborateurs grâce à sa stratégie de décarbonation de sa flotte et de ses déplacements professionnels.
Dans la catégorie Agence de voyages, Fairjungle a reçu le Prix Écomobilité pour ses outils d'aide à la décision intégrant la comparaison entre le train et l'avion, ainsi que l'affichage des émissions de CO₂ associées aux déplacements.
Du côté des entreprises, GreenFlex a été distinguée dans la catégorie des structures de moins de 2 000 salariés, notamment pour sa politique de limitation des déplacements aériens sur les trajets réalisables en moins de quatre heures de train.
API Restauration a remporté le prix dans la catégorie des entreprises de plus de 2 000 collaborateurs grâce à sa stratégie de décarbonation de sa flotte et de ses déplacements professionnels.
Fairjungle, Railtrip.travel et MACS Consulting parmi les lauréats
Autres articles
-
TGV : une ligne va relier Bruxelles-Strasbourg-Bâle en 2027
-
Grève SNCF du 10 juin : des perturbations à prévoir sur les lignes à grande vitesse
-
Noëmie Loiseau nommée DRH de SNCF Gares & Connexions
-
La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028
-
Le TGV M accueillera ses premiers voyageurs début septembre 2026
Le jury a également attribué plusieurs Prix Coup de Cœur.
Railtrip.travel a été récompensée dans la catégorie Agence de voyages pour son positionnement exclusivement ferroviaire, proposant uniquement des itinéraires en train à travers l'Europe.
Côté entreprises, Centaure Avocats et l'École Centrale de Nantes se partagent le Prix Coup de Cœur, saluant respectivement leurs politiques de mobilité durable et leurs actions de sensibilisation à l'écomobilité.
Enfin, le Prix du Public est revenu à MACS Consulting pour son initiative consistant à mettre à disposition de ses collaborateurs une flotte de vélos pliants afin de compléter les trajets effectués en train.
Présidé par Karine Dussert-Sarthe, directrice TGV-INTERCITÉS, et Alain Krakovitch, directeur du Matériel de SNCF Voyageurs, le jury réunissait notamment Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, Michel Dieleman, président de l'AFTM, Arthur Auboeuf, cofondateur de Team for the Planet, ainsi que Victor Thévenet, de Transport & Environment.
A lire aussi : SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires
Railtrip.travel a été récompensée dans la catégorie Agence de voyages pour son positionnement exclusivement ferroviaire, proposant uniquement des itinéraires en train à travers l'Europe.
Côté entreprises, Centaure Avocats et l'École Centrale de Nantes se partagent le Prix Coup de Cœur, saluant respectivement leurs politiques de mobilité durable et leurs actions de sensibilisation à l'écomobilité.
Enfin, le Prix du Public est revenu à MACS Consulting pour son initiative consistant à mettre à disposition de ses collaborateurs une flotte de vélos pliants afin de compléter les trajets effectués en train.
Présidé par Karine Dussert-Sarthe, directrice TGV-INTERCITÉS, et Alain Krakovitch, directeur du Matériel de SNCF Voyageurs, le jury réunissait notamment Valérie Boned, présidente des Entreprises du Voyage, Michel Dieleman, président de l'AFTM, Arthur Auboeuf, cofondateur de Team for the Planet, ainsi que Victor Thévenet, de Transport & Environment.
A lire aussi : SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires