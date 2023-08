Roya, Vésubie, Tinée : cap sur le haut-pays niçois

Aller dans la Roya, c’est partir un peu… en Italie.Jusqu’en 1870, la vallée est rattachée au, partie du Duché de Savoie dont Chambéry puis Turin sont les capitales.Enrichie par le commerce du sel, la Roya participe à l’élan Baroque qui prévaut outre-Alpes.Au 19e s., la mode se concrétise avec l’installation d’dans les églises. Voilà un bon motif pour parcourir la vallée, 60 km au nord de Nice., les églises abritent des merveilles acoustiques aux buffets protégés de rideaux rouges. Des scènes de théâtre. Stucs, dorures et boiseries y rivalisent d’art démonstratif.Ce n’est pas l’unique intérêt de la Roya.Amphithéâtre de maisons étagées à flanc de versant, la commune semble suspendue dans le vide. Ne l’a-t-on pas surnomméAu petit matin, grimper et dévaler ruelles, escaliers et calades est un pur plaisir. Plus haut, voici, où s’arrêtent des trains français et italiens sur la ligne Nice-Turin.Un détour à La Brigue s’impose aussi. C’est. Il ne fut en effet rattaché à notre pays qu’en 1947. En parcourant le dédale de ruelles qui le compose, on peut entendre parler brigasque, la langue occitano-ligure du secteur.