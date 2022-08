Nice, Toulouse et Bordeaux sur le podium de Freenow

La plateforme de réservation de mobilité Freenow a pour avantage de donner accès à toutes les options de déplacement : vélo, trottinette, autopartage, VTC, taxi… A travers l’analyse de l’ensemble des trajets réalisés avec ces différents moyens de mobilité en Europe (plusieurs dizaines de millions de trajets effectués en France, Italie, Espagne, Autriche, Allemagne, Irlande, Royaume-Uni et Pologne), elle a établi un classement européen et une déclinaison par pays*.C’est Vienne , capitale de l'Autriche, connue pour ses palais impériaux, sa musique classique, ses cafés et son gâteau Sacher, qui arrive en tête de classement, avec 34 % des trajets effectués sur l’application réalisée par une population touristique.Faro (Portugal) et Salzbourg (Autriche) se classent respectivement 2ème et 3ème du top 5. À la quatrième place, Nice fait figure de 1ère ville française. Très plébiscitée par les voyageurs, sa population touristique s’élève à 26 % des trajets effectués sur l’application. Naples, troisième métropole la plus peuplée d'Italie, ferme la marche en occupant la 5ème place du classement.