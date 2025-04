VTC : Lyft acquiert FREENOW

Le géant américain du VTC FREENOW , l’une des principales plateformes européennes de multi-mobilité, pour un montant estimé à 175 millions d’euros (soit environ 197 millions de dollars). L’opération, conclue auprès de BMW Group et Mercedes-Benz Mobility, devrait être finalisée, sous réserve des conditions réglementaires habituelles.Avec cette acquisition,, élargissant son champ d’action à 11 pays entre l’Europe, les États-Unis et le Canada , et doublant ainsi son marché adressable à plus de 300 milliards de trajets individuels par an.