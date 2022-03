RSE : les micro-mobilités pour rendre le déplacement pro plus durable ? 🔑

« C’est une porte d’entrée. C’est souvent ce qui permet d’être retenu dans un appel d’offres. C’est surtout demandé par les collaborateurs, mais dans les faits, on se retrouve le plus souvent à échanger avec les acheteurs sur des sujets économiques et de partage de données ou de qualité de service. L’aspect RSE n’est pas encore autant valorisé que dans les messages… »

« Pour le travel manager, la plateforme va lui permettre de fixer sa politique de voyages, en interdisant tel type de transport.



Concernant les VTC, il va pouvoir faire du paiement entreprise pour tous les déplacements avant 8h ou après 20h, ou limiter aux seuls trajets entre bureau et domicile et puis avoir son reporting. Différentes formes de paiement sont possibles, en fonction des utilisateurs et de pouvoir faire des commandes autres »

« d’étendre nos services à d’autres départements de nos clients existants, tels que les RH, les CSE pour que l’ensemble des salariés soient familiers avec nos services »,

« A termes, l’objectif est de fusionner les deux offres pour qu’un travel manager puissent mieux gérer ses budgets et avoir des packages par collaborateurs négociés auprès de Freenow pour qu’ils puissent se déplacer à titre professionnel avec le transport de leur choix. Et puis que cette offre soit disponible via les autres outils de l’entreprise comme les moteurs de résa ou les outils des agences de voyages »

A l’heure où le sujet de la RSE focalise l’attention de l’entreprise, les micromobilités semblent être une carte à jouer., constate le DG de FREENOW France.Pourtant, les avantages que mettent à disposition les outils sont nombreux., détaille Dimitri Tsygalnitzky, DG de FREENOW for Business, à qui 3 500 entreprises de tous secteurs confondus font aujourd’hui confiance. Via la même application, le collaborateur peut effectuer ses trajets personnels ou professionnels., son objectif est d’atteindre au moins un tiers de l’activité dans les deux ans à venir.Autre produit, Mobility budget permet aux entreprises d’offrir à leurs employés. Une offre qui permettra à la plateformeexplique Dimitri Tsygalnitzky., explique-t-il.