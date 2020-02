Bien-être, concerts, activités indoor : l’hiver en montagne… loin du ski !

Autre forme de loisir, plus rock and roll, la conduite sur glace.



Cette activité offre des sensations rares et permet d’apprendre à maîtriser le pilotage sur piste verglacée ou sur neige. C’est ce que l’on apprend à l’Ecole de conduite du Val d’Allos (Alpes-de-Haute-Provence).



A 1 400 mètres d’altitude, avec sa voiture ou sur un véhicule de prêt, les moniteurs enseignent sur un circuit l’art de contenir dérapages et freinages. Pour plus de fun, on peut même s’essayer aux glissades contrôlées sur des buggys.



A Flaine, en Haute-Savoie, le plus long circuit sur glace de France propose aussi de maîtriser « travers » et pertes d’adhérence.



L’école de pilotage de la station dispose d’un circuit de 1 000 à 1 500 mètres, toujours à l’ombre (indispensable pour maintenir la qualité du revêtement) et comportant courbes, épingles, montées, descentes… On s’y exerce sur des Renault ou des Subaru, véhicules au volant desquels on peut même effectuer des stages plus longs de pilotage, pour ceux qui voudraient associer de façon sportive vitesse et maîtrise.