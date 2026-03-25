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United Airlines lance « Relax Row », des sièges Economy transformables en couchette

Une nouvelle configuration long-courrier prévue dès 2027 sur les Boeing 787 et 777


United Airlines annonce le lancement de « United Relax Row », une nouvelle configuration de sièges en classe Economy transformables en espace de repos horizontal. Déployée à partir de 2027 sur plus de 200 appareils long-courriers, cette offre vise à améliorer le confort des passagers, notamment les familles, avec des équipements dédiés.


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026 à 14:44

United devient la première compagnie nord-américaine à proposer ce type d’aménagement - Photo : United Airlines
United devient la première compagnie nord-américaine à proposer ce type d’aménagement - Photo : United Airlines
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United Airlines introduit une nouvelle rangée de sièges permettant de s’allonger en cabine Economy.

Le dispositif repose sur une rangée de trois sièges équipée de repose-jambes ajustables, permettant de créer une surface plane après le décollage.

Cette configuration s’adresse notamment aux familles avec enfants, aux couples et aux voyageurs individuels souhaitant plus d’espace sur les vols long-courriers.

Les passagers bénéficient également d’équipements complémentaires, incluant un surmatelas, des couvertures, des oreillers supplémentaires ainsi qu’un kit enfant avec peluche.

Un déploiement progressif sur la flotte long-courrier

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La compagnie prévoit une mise en service en 2027 avec un déploiement progressif jusqu’en 2030.

Plus de 200 appareils Boeing 787 et 777 seront équipés, avec jusqu’à 12 rangées « Relax Row » par avion, positionnées entre les cabines Economy et Premium Plus.

United devient ainsi la première compagnie nord-américaine à proposer ce type d’aménagement.

Cette initiative s’inscrit également dans une démarche plus large d’amélioration de l’expérience des familles, incluant notamment le placement gratuit des enfants à côté des accompagnants, des menus adaptés et une offre de divertissement dédiée.

A lire aussi : United Airlines prévoit plus de 250 nouveaux avions d’ici 2028

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Tags : united airlines
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