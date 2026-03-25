United Airlines lance « Relax Row », des sièges Economy transformables en couchette

La compagnie prévoit une mise en service enavec un déploiement progressif jusqu’enPlus deseront équipés, avec jusqu’àpositionnées entre les cabines Economy et Premium Plus.United devient ainsi la première compagnie nord-américaine à proposer ce type d’aménagement.Cette initiative s’inscrit également dans une démarche plus large d’amélioration de l’expérience des familles, incluant notamment le placement gratuit des enfants à côté des accompagnants, des menus adaptés et une offre de divertissement dédiée.