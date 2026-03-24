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United Airlines prévoit plus de 250 nouveaux avions d’ici 2028

Wifi, écrans... United annonce également plusieurs améliorations transversales


United Airlines annonce l’arrivée de plus de 250 avions d’ici 2028 et renforce son offre premium avec de nouvelles cabines, équipements et expériences sur l’ensemble de son réseau.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 14:47

United Airlines prévoit plus de 250 nouveaux avions d’ici 2028 - Photo United Airlines
United Airlines prévoit plus de 250 nouveaux avions d’ici 2028 - Photo United Airlines
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United Airlines a annoncé une nouvelle phase de développement de sa stratégie de croissance, avec la livraison prévue de plus de 250 avions d’ici avril 2028. Cette expansion s’inscrit dans la continuité du plan « United Next » lancé en 2021.

United met l’accent sur une expérience plus haut de gamme, y compris sur des appareils monocouloirs. Les nouveaux Airbus A321neo « Coastliner » et A321XLR proposeront notamment des sièges United Polaris entièrement inclinables avec accès direct à l’allée, une première sur ce type d’avion pour la compagnie.

Les Coastliner seront déployés sur des liaisons transcontinentales entre les hubs de la côte Ouest (San Francisco, Los Angeles) et Newark/New York. Les passagers en classe Polaris bénéficieront également, pour la première fois sur des vols domestiques, de l’accès aux salons Polaris.

Les A321XLR, quant à eux, remplaceront progressivement les Boeing 757 sur certaines routes internationales vers l’Europe et l’Amérique du Sud, avec une capacité accrue en sièges premium.

Nouvelles configurations à bord

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Parmi les principales évolutions annoncées :

  • Airbus A321neo Coastliner : configuration avec 20 sièges Polaris, 12 Premium Plus et 129 en classe économique, ainsi qu’un espace snack en cabine.
  • Airbus A321XLR : 32 sièges premium, écrans 4K OLED sur l’ensemble des classes et connectivité Bluetooth.
  • CRJ450 : nouvel avion régional de 41 places, avec cabine United First repensée (suppression des coffres à bagages au profit d’un espace de rangement dédié).
  • Boeing 787-9 « Elevated » : nouvelle génération d’appareils long-courriers avec 99 sièges premium et introduction des suites Polaris Studio, plus spacieuses et équipées de portes coulissantes.

Le premier vol international d’un 787-9 équipé de cet intérieur est prévu le 22 avril entre San Francisco et Singapour.

United annonce également plusieurs améliorations transversales : Wi-Fi Starlink gratuit pour les membres MileagePlus d’ici fin 2027, généralisation des écrans individuels (plus de 227 000 prévus), nouveaux kits de confort, literie et écouteurs en classe économique, enrichissement de l’offre de restauration, avec notamment un partenariat avec Chef’s Table et amélioration continue de l’application mobile (suivi des bagages, informations en temps réel, guidage en correspondance).

"Nous accélérons nos plans et élevons nos offres"

Depuis 2021, United a déjà intégré 22 Boeing 787 Dreamliner, 237 Boeing 737 MAX et 67 Airbus A321neo, tout en remplaçant plus de 100 avions régionaux et en augmentant de 40 % le nombre de sièges premium sur ses vols nord-américains.

Le directeur général Scott Kirby a déclaré : « Pour plus d’une décennie, nous avons investi des milliards de dollars dans notre produit, notre service et notre technologie (…). Aujourd’hui, nous accélérons nos plans et élevons nos offres à un niveau supérieur. »

De son côté, Andrew Nocella, directeur commercial, souligne : « United établit le rythme et innove pour ses clients à une échelle inédite dans l’histoire de l’aviation. »

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Tags : united airlines
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