Corsair : Martine Haas quitte la compagnie !

En juin 2024, Karen Levy est nommée directrice marketing, communication et affaires publiques de Corsair, Martine Haas conserve alors la gestion de la politique commerciale.Un poste nouveau et complexe dans lequel elle s’est investie jusqu’à son départ le 31 mars 2025.La compagnie devrait annoncer son successeur dans les prochaines semaines. Le profil serait déjà identifié : ce n'est plus qu'une question administrative.Avant de découvrir le tourisme et l'aérien, la nouvelle retraitée a été membre du comité de direction de l'un des principaux producteurs mondiaux de papier, Arjo Wiggins Appleton.S'en sont suivies des expériences à la SANEF et dans le secteur de l'assurance, chez Coface.Nous lui souhaitons une bonne retraite et de profiter pleinement de cette nouvelle étape, loin des impératifs professionnels et des turbulences du secteur aérien français.