Né le 21 octobre 1980 en Inde à Pondichéry, issue d’une famille de 5 enfants adoptés, Francis Rosalès est en couple et père de deux enfants. Directeur associé de Myeventstory (filiale du groupe TourMaG.com) et directeur du salon du Ditex, depuis son rachat en 2017, il a beaucoup œuvré pour les causes sociales et humanitaires et est l'un des fondateurs de l'Association Give and Dance.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 24 Mars 2022

BIOGRAPHIE Initialement destiné à une carrière juridique, suite à un master en droit des contrats et d’un MBA Management et droit des affaires, c’est finalement le secteur de la banque assurance qui lui ouvrira les portes.

Ses pérégrinations l'amèneront à occuper divers postes de responsable chez Groupama, Allianz, BNP, AG2R la mondiale, jusqu’à s'associer pour créer son propre cabinet de courtage en assurance.

A la suite d’un roadtrip en Inde, il créera avec des amis l’association Give and Dance. La première association française qui lancera des afterwork humanitaires en faisant « danser utile » ses participants.



Lors d'une de ces soirées il rencontre Fabien Da Luz, directeur général associé du Groupe TourMaG.com. L’idée de faire « danser utile » les professionnels du tourisme pendant Top Résa, devient réalité et donnera naissance à la "Plus grosse soirée du tourisme".



Cet évènement scellera le destin professionnel de Francis qui décide alors d’entreprendre, avec les dirigeants du Groupe TourMaG.com, la construction d’une nouvelle agence événementielle, afin d'organiser et de faire la promotion de rencontres business et festives en BtoB tourisme.



Le succès est au rendez-vous. Depuis 9 ans maintenant, plus de 600 clients font confiance à Myeventstory à travers le salon du Ditex, les Roadshows en bus, les Worksops in the city, le salon digital JVFOM, les soirées Give and Dance, mais aussi un grand nombre d’opération en marque blanche.

La recette de ce succès est avant tout une attention permanente portée à l’évolution des besoins de la profession, la livraison de solutions innovantes sur mesure mais aussi un accompagnement de qualité sans faille.







DIPLOMES - Bachelor en Droit privé

- Master en droit des contrats Paris XI

- MBA en Management et Droit des affaires à l’ESG

- Diplôme de FPA (formateur pour adultes)

DISTINCTIONS & MANDATS - Co-fondateur de l'Association GIve & Dance

BIBLIOGRAPHIE & REVUE DE PRESSE

CONTACT -Francis Rosalès (Linkdin)

