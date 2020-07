EXCLUSIF - Pascale Fontenel-Personne (Députée) : "Il est indispensable d'avoir un secrétaire d'Etat au tourisme !"

TourMaG.com - En tant que présidente du groupe Tourisme de l’Assemblée nationale, comment percevez-vous l’absence de création d’un ministère du Tourisme ?



Pascale Fontenel-Personne : Je ne le perçois pas bien, je pense qu'il y a un gros sujet depuis des années sur le ministère du Tourisme.



J'ai été par le passé opérateur, donc j'ai connu avec et sans. Il en ressort un manque d'identification.



Il était possible d'imaginer qu'avec cette crise, le ministère soit créé, le tourisme étant un des principaux secteurs touchés et durablement impactés.



Cela n'est pas arrivé, sans doute faute de moyens. Et un ministère sans enveloppe ça ne sert à rien...



Par contre, il est nécessaire de créer un secrétariat d'Etat au Tourisme, dont la filière soit l'unique sujet, rattaché soit au 1er ministre soit à Bercy.



Ce secrétaire d'Etat doit avoir les moyens de faire et d'agir, être aussi pertinent auprès de l'exécutif en plus au lieu.



Pour le moment, nous n'avons personne, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.



Je pense, j'espère et travaille le sujet, avec beaucoup de collègues, auprès du Premier ministre et du président de la République : il est indispensable d'avoir un secrétaire d'Etat au tourisme.



J'ai envoyé une note à Monsieur Macron, sur ma vision du tourisme. Je ne pense pas détenir tout le savoir, mais j'ai 30 ans de tourisme derrière mois et mon métier était le développement.



J'attends, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand il y a un ministère de la citoyenneté et rien au tourisme, je trouve cela curieux.



TourMaG.com - Si je comprends bien et lis correctement entre les lignes, vous êtes candidate au poste ?



Pascale Fontenel-Personne : Je ne candidate pas, je crois que tout le monde sait exactement, où je me situe en termes de capacité et de compétence.



j'estime ne pas avoir à postuler, mais en tant que député, je dois porter la parole et être l'avocat des citoyens.



Et actuellement la parole porte sur le fait que les opérateurs du secteur ont besoin d'un véritable interlocuteur, qui soit concentré sur cet unique sujet.



Je ne veux pas personnaliser cela, mais nous avons dernièrement découvert que Jean-Baptiste Lemoyne était délégué au tourisme au moment du covid-19, sinon ce n'était pas très clair. ..



La personnalisation, ce n'est pas à moi de la faire, mais au niveau de l'opérationnel et la structuration, je peux peser.