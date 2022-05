Nous connaissons enfin la composition du nouveau gouvernement ! Ce premier gouvernement d’Elisabeth Born, premier ministre, a fait l’impasse totale pour l’instant sur le tourisme et les transports dans la composition de son nouveau Gouvernement.



Quid de l’avenir de Jean-Baptiste Lemoyne, ancien ministre du tourisme ? Y aura-t-il une session de rattrapage comme on a pu le laisser entendre ? A suivre…



La liste des nouveaux ministres nommés a été dévoilée par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler depuis le perron de l'Elysée ce vendredi 20 mai 2022.



Bruno Le Maire : ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique.



Gérald Darmanin : ministre de l'intérieur.



Catherine Colonna : ministre de l’Europe et des affaires étrangères.



Eric Dupond-Moretti : ministre de la justice.



Pap Ndiaye : ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.



Amélie de Montchalin : ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.



Sébastien Lecornu : ministre des armées.



Brigitte Bourguignon : ministre de la santé et de la prévention.



Olivier Dussopt : ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion.



Damien Abad : ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.



Sylvie Retailleau : ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.



Marc Fesneau : ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire