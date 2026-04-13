De plus en plus, des instances de promotion du tourisme français déplorent la baisse de leurs financements.



L'argent public, en effet, commence à se faire rare. Pourtant, malgré quelques méritoires coupes budgétaires ici et là, les dépenses publiques sont guère contenues. A preuve, la dette publique de la France a atteint les 3500 milliards d'euros à la fin 2025. Cependant, ce mal n'est pas seulement français.



Pourtant, à quelques exceptions près, peu de pays ont déjà réussi à sabrer vraiment dans leurs dépenses publiques. Et ceux qui s'y sont essayé, l'ont parfois payé très cher, tant la rigueur budgétaire est impopulaire. En France, on a vu ce qu'il en a coûté à François Bayrou, éphémère Premier ministre, d'avoir voulu imposer une quarantaine de milliards d'euros d'économies budgétaires.



A ce propos, Nicolas Baverez faisait récemment le constat suivant dans Le Club Le Figaro : "57% des ménages dépendent des aides sociales. C’est pour ça que, politiquement, il est difficile d’infléchir ces dépenses publiques". Et il ajoutait : "mais ça nous mène à l’étranglement financier. Si on continue comme ça, on va être sous la tutelle du FMI comme l’Italie auparavant".



Peut-être l'essayiste français force-t-il un peu le trait dans l'espoir d'éveiller les consciences. Restent que les hôpitaux se plaignent déjà de manquer de moyens, les écoles et les lycées de profs remplaçants, les départements, les communes et même les offices de tourisme de crédits et ainsi de suite.



Si l'on ajoute à cela le contexte géopolitique et énergétique pour le moins tendu, toutes les conditions sont réunies pour que les plaidoyers en faveur de la rigueur aient du mal à s'imposer.