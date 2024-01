Le M. musée du vin, un lieu unique à Paris

Il faut reconnaître que le lieu avait pris un coup de vieux et ne passionnait plus grand monde malgré la. En février dernier, l’association a finalement passé la main à une nouvelle génération d'entrepreneurs, emmenée par Olivier Chandès , qui a décidé deLesont été réhabilitées et de nouveaux espaces au mobilier design et contemporain ont été créés. Les travaux ont duré six mois, pour faire vivre au public une nouvelle expérience etSonprofite de la cuisine traditionnelle concoctée par leIl est associé à unle « Marylin » avec sa scène ouverte pour des live music. Les anciens celliers ont été aménagés pour accueillir desanimés par les sommeliers du M. Un espace d’exposition et une petite salle de projection complètent l’ensemble pour recevoir les séminaires.Polyvalent le M profite aussi d’une annexe,, situé au premier étage de l’hôtel particulier. L’appartement possède une chambre avec salle de bain attenante pour profiter de week-end œnologique dans cette master suite.Il sert aussi de lieu original pour des cours de dégustations, une, révélé par Top Chef en 2013 chef qui depuis multiplie les reconnaissances professionnelles pour sa cuisine de prestige.