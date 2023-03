Appli mobile TourMaG



Paris : Le Grand Mazarin, un nouveau cinq étoiles dans le quartier du Marais Mettre à l’honneur l’héritage du Paris éternel

La collection familiale d’hôtels 5 étoiles Maisons Pariente annonce l’ouverture d'une quatrième adresse, à Paris, le 15 juin 2023. Le Grand Mazarin se situera dans le quartier du Marais.

Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 10 Mars 2023

Ce sera la première adresse à Paris, au cœur du quartier historique du Marais, de la Collection Maison Pariente : Le Grand Mazarin y ouvrira le 15 juin prochain.



Cet établissement sera le quatrième de cette Collection qui en compte déjà trois : Lou Pinet à Saint-Tropez, Crillon le Brave en Provence et Le Coucou à Méribel.



Maisons Pariente est une collection familiale d’hôtels 5 étoiles, fondée par Patrick Pariente et ses deux filles, Leslie Kouhana et Kimberley Cohen.



Situés dans des lieux emblématiques, les hôtels sont pensés comme d’élégantes maisons privées et entendent dévoiler une personnalité singulière et arty, en symbiose avec leur environnement.



" Les adresses de la Collection invitent à vivre l’expérience d’un luxe hôtelier simple et chaleureux ", souligne un communiqué de la Collection.



L'héritage de Paris à l'honneur À l’angle de la rue des Archives et de la rue de la Verrerie, Le Grand Mazarin entend mettre à l’honneur l’héritage du Paris éternel, l’amour des arts, le goût du partage, la vision d’un luxe décontracté et chic à la fois.



Mais, il a l'ambition d'en réinterpréter les codes immuables. C'est Martin Brudnizki, architecte d’intérieur de renommée internationale, qui a signé le décor de cet hôtel qui se veut un " hommage au classicisme à la française ", mais " audacieusement décalé " et " sublimé par le meilleur de l’artisanat d’art ".



Ornés de meubles et objets vintage, les 61 chambres et suites, le bar, le restaurant, la terrasse, la piscine - sans oublier un encore mystérieux cabaret - entendent refléter "l'art de vivre" tel que l'ont rêvé Leslie Kouhana, présidente de Maison Pariente et Kimberley Cohen, directrice artistique.



" Ce nouveau lieu est beaucoup plus qu’un hôtel, nous l’avons pensé comme une destination à part entière, où l’on se retrouve, où l’on partage des moments privilégiés, où il se passe toujours quelque chose ", font valoir, dans un communiqué, les créateurs de cette Collection.



Pour définir l'état d'esprit de ce nouvel établissement, ils font référence à " À Boubalé", "ma petite chérie " en yiddish, nom de code affectueux des grands-mères d’Europe de l’Est pour parler de ceux que l’on aime.



Au restaurant, le Chef étoilé israélien Assaf Granit revisitera d'ailleurs la tradition culinaire ashkénaze de son enfance pour offrira un voyage gastronomique plein des couleurs et des parfums de l’Europe centrale et de la Méditerranée…

