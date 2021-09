Coup d'envoi du site "Agora pour le tourisme à Bordeaux Métropole"

"Les 5, 6 et 7 octobre prochains auront lieu la deuxième et dernière session d’ateliers de l’année, afin d’aboutir à une vision collective et plan d’actions pluriannuel pour le futur de notre activité touristique. Tout au long de l’année, le site sera mis à jour et suivra les avancées de cette consultation participative

Mais que propose ce nouveau site au juste ?Tout d'abord,, permettant de dresser un état des lieux du tourisme à Bordeaux :menées auprès des habitants et visiteurs.Le site permet également de suivre les différentes étapes de cette démarche participative : résumé des méthodologies utilisées, des sujets et plans d’actions débattus. Habitants et visiteurs sont invités à alimenter les discussions déjà initiées et à proposer de nouvelles idées.du site sera lancée prochainement afin de permettre une consultation et une participation des visiteursnon-francophones.Par ailleurs, afin de réfléchir sur les enjeux, à long terme, de l'activité touristique et événementielle de Bordeaux, plusieursont été organisés sur l’année, impliquant habitants, associations, élus métropolitains, professionnels du tourisme et représentants d'institutions, notamment culturelles et sportives.", indique Bordeaux Tourisme dans un communiqué.